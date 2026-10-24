وفد اتحاد الكرة يختتم مشاركته في اجتماع الكونغرس الآسيوي

اختتم وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد أمس الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور رئيس الاتحاد القاري وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وضم وفد اتحاد كرة القدم عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي.

ووافقت الجمعية العمومية على سلسلة من التعديلات المهمة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استجابة للظروف الاستثنائية التي أوجدتها التغييرات المرتقبة التي سيُجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم على جدول مسابقاته الدولية، وبعد التشاور مع الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة، تضمنت التعديلات أحكاماً انتقالية تتعلق بالحوكمة، وتهدف إلى ضمان استمرار التوافق بين الدورة الانتخابية للاتحاد القاري ومسابقاته.