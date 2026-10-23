جاردين: شباب الأهلي استحق الفوز على أحد أفضل أندية كرة الإمارات

أكد جاردين، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز على العين 3-2، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة جمعته بأحد أفضل الفرق في الإمارات، مشيداً بالمستوى الفني للمنافس، والعمل الذي يقوم به جهازه الفني، والروح القتالية التي أظهرها لاعبوه في مواجهة صعبة شهدت تقلبات عديدة.

وأكد جاردين، إن المواجهتين الأخيرتين أمام العين كشفتا بوضوح الأسباب التي جعلت شباب الأهلي أحد أبطال الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط، إلى جانب التصميم والالتزام والقوة الذهنية، كانت عوامل حاسمة في تجاوز هذه المواجهة الصعبة.

وأضاف: أعتقد أننا شاهدنا مواجهة بين اثنين من أفضل الفرق في الدولة، والعين فريق كبير، ومدربه يعمل بصورة جيدة، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين. وبالنسبة لي، أوضحت المباراتان الأخيرتان أمامي لماذا يعد شباب الأهلي صاحب العدد القياسي في ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولماذا يمتلك الفريق القدرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة.

وأوضح مدرب شباب الأهلي أن الفارق في مثل هذه المواجهات لا يتوقف على الجوانب الفنية وحدها، بل يمتد إلى عقلية اللاعبين وقدرتهم على التمسك بأهدافهم مهما تغيرت ظروف المباراة، مشيراً إلى أن فريقه أظهر إصراراً كبيراً على تحقيق الفوز رغم الصعوبات التي واجهها خلال اللقاء.

وقال: أعتقد أن فريقنا استحق الفوز بفضل التصميم والالتزام والتضحيات التي قدمها اللاعبون داخل أرض الملعب، إلى جانب الحسم والقوة الذهنية، وهي عناصر مهمة جداً في مباريات الكؤوس، وعندما تواجه فريقاً بحجم العين، فإن التفاصيل الصغيرة والقدرة على التعامل مع الضغوط تصنع الفارق.

وتوقف جاردين عند المرحلة الصعبة التي عاشها فريقه خلال المباراة، موضحاً أن بعض التحولات في النتيجة والظروف العددية قد تؤثر في الحالة الذهنية للاعبين، خصوصاً عندما تتغير مجريات اللقاء بصورة مفاجئة، لكن شباب الأهلي نجح في تجاوز تلك اللحظات، واستعاد توازنه حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز.

وأضاف: مررنا بلحظة صعبة خلال المباراة، وأعتقد أن ما حدث بعد عودة العين إلى النتيجة، رغم امتلاكنا أفضلية عددية في جزء من اللقاء، يمكن أن يؤثر ذهنياً في أي فريق، لكن لاعبينا وجدوا القوة لمواصلة المنافسة، ولم يستسلموا للظروف، ونجحوا في تسجيل هدف الفوز عندما أصبح الفريقان متساويين في عدد اللاعبين داخل الملعب.

وأكد مدرب شباب الأهلي أن القدرة على الاستمرار في القتال والتركيز حتى اللحظات الأخيرة تمثل إحدى أبرز نقاط القوة في فريقه، مشيراً إلى أن مثل هذه الانتصارات تمنح اللاعبين ثقة إضافية، وتعزز إيمانهم بقدرتهم على تجاوز أصعب المواقف في البطولات التي لا تقبل التعويض.

وخص جاردين لاعبه ماتيوس ليما بالإشادة، بعدما لعب دوراً حاسماً عقب مشاركته في المباراة، مؤكداً أن دخوله أسهم في منح الفريق الإضافة المطلوبة في مرحلة مهمة من اللقاء، وقال: «أريد أن أوجه إشادة خاصة إلى اللاعب ماتيوس ليما، الذي دخل المباراة وكان حاسماً ومؤثراً بتسجيل الهدف الثالث، وقدم الإضافة المطلوبة في توقيت مهم، وأسهم في مساعدة الفريق على تحقيق هدفه».

واختتم جاردين بالتأكيد على أن التأهل يمثل ثمرة العمل الجماعي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، مشدداً على أهمية البناء على هذا الانتصار ومواصلة العمل من أجل المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في ظل قوة الفرق المشاركة وصعوبة المباريات المقبلة.