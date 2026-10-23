الشارقة والعروبة.. الحذر من المفاجآت عنوان مواجهة الكأس الأغلى

يستضيف الشارقة نظيره العروبة في الخامسة من مساء غداً السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة المشوار في أغلى البطولات الإماراتية وأكثرها إثارة، والتي تظل مفاجآتها حاضرة مهما اختلفت موازين القوى بين المتنافسين.

ويدخل الشارقة المواجهة بطموح مواصلة المنافسة على اللقب، وتعزيز رقمه في البطولة التي توج بها 10 مرات، أملاً في الوصول إلى الكأس الحادية عشرة، بينما يخوض العروبة، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى ويحتل حالياً المركز السابع برصيد 10 نقاط، اختباراً صعباً أمام أحد أبرز أندية الكرة الإماراتية، واضعاً نصب عينيه تحقيق مفاجأة تمنحه بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ورغم أن الترشيحات تميل نظرياً إلى الشارقة، بالنظر إلى خبرته وإمكاناته وتاريخه في المسابقة، فإن مباريات الكؤوس لا تخضع دائماً للحسابات المسبقة، إذ تمنح المواجهات الإقصائية الفرق الأقل حظاً على الورق فرصة قلب التوقعات، متى نجحت في استثمار الفرص والتحلي بالتركيز والانضباط طوال دقائق المباراة.

ويدرك الشارقة أن طريق المنافسة على اللقب يتطلب تجاوز كل محطة بنجاح، وعدم الاستهانة المنافس، خصوصاً أن الخسارة تعني مغادرة البطولة، فيما يتطلع العروبة إلى خوض اللقاء بشجاعة، واستغلال الحافز الذي تمنحه مواجهة فريق كبير، أملاً في كتابة فصل جديد من المفاجآت.

وأكد جوزيه مورايس، مدرب الشارقة، احترامه للعروبة، مشدداً على أن فريقه يدرك طبيعة مباريات الكؤوس وما تحمله من صعوبات، وأن التركيز ينصب على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال مورايس: نحترم العروبة وندرك أن مباريات الكؤوس لا تكون سهلة، لكن هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، ونعمل بتركيز للوصول إلى الجاهزية المطلوبة وتقديم المستوى الذي يضمن لنا مواصلة مشوارنا في البطولة.

ويعول مدرب الشارقة على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في المواجهات الإقصائية، مع ضرورة فرض إيقاع الفريق منذ البداية، والتحلي بالفاعلية أمام المرمى، وتجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصة الدخول في أجواء اللقاء.

وفي المقابل، شدد نيكولا دوروفيتش، مدرب العروبة، على أن فريقه يحترم الشارقة ويدرك قوة المنافس، لكنه يدخل المواجهة بطموح كبير وثقة في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي ومنافسة أصحاب الأرض على بطاقة التأهل.

وقال دوروفيتش: نحترم الشارقة وندرك قوة المنافس، لكن طموحنا كبير وثقتنا بلاعبينا عالية، وسنخوض المباراة بشجاعة وروح قتالية، وهدفنا تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

من جانبه، أكد عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة وقائده، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحتل مكانة مهمة في أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، مشدداً على ضرورة تقديم الأداء الذي يقود فريقه إلى تجاوز العروبة ومواصلة المنافسة على اللقب.

وقال الحوسني: كأس صاحب السمو رئيس الدولة من أهم بطولاتنا، والمنافسة على اللقب ضمن أهدافنا هذا الموسم، ونحترم العروبة وندرك صعوبة المواجهة، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل، ونتطلع إلى دعم جماهير الملك في المدرجات.

وأشار قائد الشارقة إلى أهمية الحضور الجماهيري ومساندة الفريق في هذه المرحلة، معتبراً أن دعم المشجعين يمثل حافزاً إضافياً للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

بدوره، أكد خالد يحيى، لاعب العروبة، إدراك فريقه لصعوبة المواجهة أمام الشارقة، لكنه شدد على الثقة بقدرات اللاعبين وعزيمتهم، ورغبتهم في تقديم مباراة تليق بطموحات النادي في البطولة.

وقال يحيى: ندرك صعوبة مواجهة الشارقة، لكننا نثق بقدراتنا وعزيمة لاعبينا، وسندخل المباراة بروح قتالية وتركيز كامل من البداية حتى النهاية، ونأمل دعم جماهيرنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

ويمثل التأهل إلى ربع النهائي خطوة مهمة للشارقة في طريقه نحو اللقب الحادي عشر، ما يفرض عليه التعامل بجدية مع المواجهة واستثمار أفضليته وخبرته لتجنب المفاجآت، بينما يطمح العروبة إلى قلب التوقعات عبر التنظيم الدفاعي والروح القتالية واستغلال الفرص، في مواجهة تتطلب تركيزاً طوال دقائقها، بين رغبة الشارقة في مواصلة رحلة المنافسة على اللقب، وطموح العروبة في انتزاع بطاقة التأهل.