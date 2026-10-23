منتخب قدامى الإمارات يستعد بقيادة باروت لـ«خليجي الدوحة 2026»

يكثف منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم لقدامى اللاعبين استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي للقدامى، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، في تجمع رياضي يستعيد ذكريات نجوم الكرة الخليجية، ويمنحهم فرصة تجديد حضورهم في الملاعب.

ويؤدي «أبيض القدامى» تدريباته اليومية على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدرب الوطني عيد باروت، ضمن برنامج الإعداد الذي يستهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل انطلاق المنافسات.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً، وفقاً للائحة المعتمدة، من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وهم ماجد ناصر، وليد سالم، محمود الماس، أحمد خميس، عبدالله مال الله، عبدالرحيم جمعة، بشير سعيد، فهد مسعود، فيصل خليل، حسن علي إبراهيم، هلال سعيد، إسماعيل مطر، جمعة خاطر، محمد عمر، مهند العنزي، كاظم علي، سعيد الكاس، سيف محمد، سالم خميس، سبيت خاطر، سلطان الغافري، وليد عباس ويوسف جابر.

وتعكس القائمة تنوعاً في الأسماء والخبرات، بوجود حراس مرمى ومدافعين ولاعبي وسط ومهاجمين سبق لهم تمثيل المنتخبات الوطنية والأندية المحلية في مختلف الاستحقاقات، إلى جانب أسماء ارتبطت بإنجازات الكرة الإماراتية على المستويين الخليجي والقاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى الدوحة الأربعاء المقبل، استعداداً لخوض منافسات البطولة، حيث يستهل المنتخب مشواره بمواجهة اليمن يوم 30 أكتوبر، قبل أن يلتقي البحرين في اليوم التالي، ثم يواجه المنتخب القطري يوم 2 نوفمبر، ضمن برنامج مبارياته في الدور الأول.

ومن جانبه، أكد عدنان الطلياني، مشرف المنتخب، أن مشاركة منتخب القدامى في البطولة تأتي انطلاقاً من حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعم وإنجاح مختلف الأحداث والفعاليات الخليجية، وتعزيز التواصل الرياضي بين أبناء دول المنطقة، مشيراً إلى أن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين المعروفين الذين يمتلكون خبرات واسعة وتجارب طويلة في الملاعب.

وأوضح الطلياني أن برنامج الإعداد يسير بصورة إيجابية، من خلال الحصص التدريبية اليومية التي يشرف عليها الجهاز الفني بقيادة عيد باروت، إلى جانب المباريات التجريبية التي خاضها المنتخب أمام عدد من الفرق، بهدف تقييم مستويات اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتحديد أفضل الخيارات قبل السفر إلى قطر.

وأضاف أن التحضيرات تركز على تحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، بما يساعد على تقديم مشاركة تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية، وتمنح المنتخب فرصة الظهور بصورة مشرفة في البطولة الخليجية.

ووجه مشرف المنتخب الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على الدعم المستمر الذي يقدمه لمنتخب القدامى، وحرصه على توفير متطلبات الإعداد والمشاركة، بما يعكس الاهتمام بنجوم الكرة الإماراتية الذين قدموا الكثير للمنتخبات الوطنية والأندية على مدار سنوات طويلة.

وتحمل البطولة أهمية خاصة باعتبارها مناسبة تجمع أجيالاً من نجوم الكرة الخليجية، وتعيد إلى الأذهان محطات بارزة من المنافسات التي صنعت شعبية اللعبة في المنطقة، فضلاً عن دورها في تعزيز الروابط الرياضية والأخوية بين المنتخبات المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين السابقين لمواصلة ارتباطهم بكرة القدم في أجواء تنافسية تجمع بين الخبرة والروح الرياضية.