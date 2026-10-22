المغربي سعيد شخيت مديراً فنياً لفريق البطائح

أعلنت شركة كرة القدم بنادي البطائح عن تعيين المدرب المغربي، سعيد شخيت مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للمدرب الوطني محمد الجالبوت، بسبب تراجع النتائج وسط تطلعات بأن تسهم عودة شخيت في منح الفريق دفعة معنوية وفنية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها إدارة النادي وجماهيره، لا سيما وأنه ليس بغريب عن النادي ويعتبره أحد أبنائه وسبق له تولي المهمة نفسها قبل عدة مواسم.

وتعتبر مواجهة البطائح بمضيفه بالم سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، هي الظهور الأول للمدرب سعيد شخيت على رأس الجهاز الفني للفريق، بعد عودته مجدداً إلى الكرة الإماراتية.

وتمثل تلك المواجهة اختباراً مهماً للمدرب المغربي، الذي يعرف جيداً أجواء النادي وطبيعة الفريق، في ظل طموح البطائح للعودة إلى مكانته والظهور بمستواه والذي كفل له اللعب في دوري المحترفين قبل الهبوط الموسم الماضي.

وكان البطائح قد شهد منذ انطلاقة الموسم الحالي، تراجعاً في نتائجه آخرها تلقيه الهزيمة في الجولة السابعة أمام فورت فيرتوس الصاعد حديثاً لدوري «الهواة»، ليحتل الفريق المركز 11 برصيد 8 نقاط بعد خوضه لسبع مباريات حقق الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلهما وتلقي الفريق الهزيمة في 3 مباريات، محرزاً 8 أهداف مقابل 10 أهداف ولجت مرماه، كما ودع الفريق مسابقة كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي بعد الهزيمة أمام بالم سيتي الصاعد حديثاً لدوري «الهواة» بنتيجة 2-0.

من جانبه أعرب سعيد شخيت، عن تقديره لثقة إدارة مجلس إدارة نادي البطائح وشركة كرة القدم، مؤكداً أن علاقته بالنادي تتجاوز حدود العمل الفني، وأنه يعتز دائماً بالانتماء إلى هذا الكيان، مشدداً على استعداده الدائم لتلبية نداء البطائح وخدمته في أي وقت، والعمل من أجل تحقيق تطلعاته وطموحاته والعودة من جديد لمكانته بين أندية دوري المحترفين، متمنياً أن يكون الجهاز الفني واللاعبون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف شخيت: العودة إلى قيادة فريق البطائح بعد غياب تمثل مسؤولية كبيرة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود جميع عناصر المنظومة، مؤكداً ثقته في كافة لاعبيه والجهازين الفني والإداري، وسيعمل على توفير الأجواء المناسبة للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، لا سيما وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز والعمل الجاد خصوصاً مع دخول الفريق مرحلة مهمة من الموسم، تتزامن مع ضرورة العودة إلى فرق المقدمة وتحسين وضعية الفريق في جدول الدوري.

وعن المرحلة المقبلة، قال شخيت: التحضيرات تتركز الآن على تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة، وعودة الحالة النفسية وزيادة جرعة الثقة للاعبين، وأعتقد أنهم متميزون، بهدف تحقيق الفوز، موضحاً أن التعامل مع المباريات المقبلة يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، إلى جانب تجنّب الأخطاء واستثمار الفرص المتاحة أمام المرمى، مع ضرورة دخول المباراة بجدية كبيرة منذ صافرة البداية، إلى جانب التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم منح المنافس المساحات التي تساعده على فرض أسلوبه، والسيطرة على رتم المباراة.