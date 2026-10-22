شباب الأهلي يقصي العين من كأس رئيس الدولة بعد مباراة مثيرة

حجز شباب الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه العين بنتيجة 3-2، في الوقت الإضافي من المواجهة التي جمعتهما على استاد راشد ضمن منافسات دور الـ16، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وشهدت طرد لاعب العين دوردي سكوكو في الدقيقة 18، ولاعب شباب الأهلي سعيد عزت الله في الدقيقة 79.

وفرض سعيد عزت الله نفسه بعدما سجل هدفي شباب الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و35، فيما قلص ماتياس بالاسيوس الفارق للعين بإحراز هدف في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك العين التعادل في الدقيقة 68 بهدف سجله يوت فانس مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يخطف ماتيوس ليما الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 116.

بدأ العين المباراة بصورة أفضل، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 7، عندما أطلق ماتياس بالاسيوس تسديدة ارتدت من قائم مرمى شباب الأهلي، لتضيع فرصة التقدم على «الزعيم».

ورد شباب الأهلي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 11، بعدما تباطأ سردار أزمون في التعامل مع الكرة، ليتمكن مدافع العين رامي ربيعة من التدخل في التوقيت المناسب، وإبعاد الخطر ومنع مهاجم «الفرسان» من الانفراد بالمرمى.

وشهدت الدقيقة 18 نقطة التحول الأبرز في اللقاء، بعدما تدخلت تقنية الفيديو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، مع إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب العين دوردي سكوكو، ليكمل «الزعيم» المباراة بعشرة لاعبين، ونجح سعيد عزت الله في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 20.

واضطر العين إلى تعديل طريقة لعبه بعد النقص العددي، كما أجرى تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 30، بخروج سفيان رحيمي للإصابة ودخول تيون، واستغل شباب الأهلي أفضليته، ليحصل على ركلة جزاء ثانية، انبرى لها سعيد عزت الله بنجاح، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وضاعف تقدم «الفرسان» الصعوبة على العين الذي لم يستسلم رغم النقص العددي، ورفع من ضغطه الهجومي خلال الوقت بدل الضائع، ليتمكن ماتياس بالاسيوس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45+6، معيداً الأمل إلى «الزعيم» قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم شباب الأهلي 2-1.

شهدت انطلاقة الشوط الثاني هدوءاً نسبياً، في ظل الحذر الدفاعي من الفريقين، مع تبادل السيطرة ومحاولات البحث عن حلول هجومية تمنح أحدهما الأفضلية في المباراة.

وكاد سردار أزمون أن يعزز تقدم شباب الأهلي في الدقيقتين 56 و57، إلا أن تألق خالد عيسى، حارس مرمى العين، حال دون اهتزاز شباكه، ليحافظ على آمال «الزعيم» في العودة إلى أجواء اللقاء.

وأهدر محمد جمعة المنصوري فرصة ثمينة لإضافة الهدف الثالث لشباب الأهلي، قبل أن يشن العين هجمة مرتدة أسفرت عن هدف التعادل، بعدما سجل يوت فانس، مدافع «الفرسان»، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وأشعل هدف التعادل أجواء المواجهة، ورفع شباب الأهلي من نسق هجماته، مستفيداً من أفضليته الهجومية خلال الشوط الثاني، إلا أن تألق خالد عيسى حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف جديدة.

وتعقدت مهمة شباب الأهلي في الدقيقة 79، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سعيد عزت الله، لتتساوى الكفتان من حيث عدد اللاعبين داخل الملعب، قبل أن تشهد الدقيقة 80 إثارة جديدة بإلغاء هدف للعين، عقب مراجعة تقنية الفيديو، والتي أكدت صحة قرار حكم الساحة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في الوقت الإضافي ليستمر التعادل قائماً بين الفريقين حتى الدقيقة 116، عندما خطف البديل ماتيوس ليما، الهدف الثالث القاتل والفوز لشباب الأهلي، ليحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في الوقت الإضافي ليستمر التعادل قائماً بين الفريقين حتى الدقيقة 116، عندما خطف البديل ماتيوس ليما، الهدف الثالث القاتل والفوز لشباب الأهلي، ليحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.