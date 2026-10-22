شباب الأهلي والجزيرة والوصل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

حجزت أندية شباب الأهلي والجزيرة والوصل مقاعدها في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما اجتازت بنجاح اختبارات الدور ثمن النهائي، لتودع أندية العين وعجمان وكلباء المنافسات، عقب مواجهات اتسمت بالقوة والإثارة.

وحجز شباب الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تغلب على ضيفه العين بنتيجة 3-2، في الوقت الإضافي من المواجهة التي جمعتهما على استاد راشد ضمن منافسات دور الـ16، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وشهدت طرد لاعب العين دوردي سكوكو في الدقيقة 18، ولاعب شباب الأهلي سعيد عزت الله في الدقيقة 79.

وفرض سعيد عزت الله نفسه بعدما سجل هدفي شباب الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و35، فيما قلص ماتياس بالاسيوس الفارق للعين بإحراز هدف في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك العين التعادل في الدقيقة 68 بهدف سجله يوت فانس مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يخطف ماتيوس ليما الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 116.

وكان الجزيرة أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بفوزه على ضيفه عجمان بهدف دون مقابل، سجله برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 77، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد.

ولحق به الوصل بعد مواجهة مثيرة أمام ضيفه كلباء على استاد زعبيل، حسمها بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف سجله نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك كارلوس فيلهو التعادل لكلباء في الدقيقة 52.

ومنح مروان الوطني كلباء التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 101، لكن سفيان بوفتيني أعاد الوصل إلى المباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 111، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«الإمبراطور».

وتتواصل منافسات الدور ثمن النهائي مساء الجمعة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الفجيرة وضيفه الوحدة في الساعة 16:55، فيما يلتقي النصر مع ضيفه بني ياس في المباراة الثانية بالساعة 20:00.

ويسدل الستار على منافسات هذا الدور مساء السبت، بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي في الأولى خورفكان مع ضيفه الظفرة في الساعة 16:55، فيما يستضيف الشارقة فريق العروبة في الساعة 17:00، وتختتم المواجهات بلقاء حتا وضيفه يونايتد في الساعة 20:00، لتتحدد بقية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأغلى.