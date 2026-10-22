فيديو .. علي سالمين: لم أكن أتمنى مواجهة الوصل

أكد علي سالمين، لاعب فريق كلباء، أن العودة إلى استاد زعبيل لمواجهة الوصل، ناديه الأم الذي نشأ وترعرع فيه، حملت مشاعر خاصة بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتمنى أن يجد نفسه في مواجهة الفريق الذي شهد بدايات مسيرته الكروية، لكنه تقبّل الأمر باعتباره جزءاً من طبيعة كرة القدم.

وقال علي سالمين عقب خسارة كلباء أمام الوصل 3-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة: الوصل بيتي الذي تربيت فيه، ولم أكن أتمنى أن أصل إلى مرحلة أواجه فيها فريقي السابق، لكن الظروف قادتني إلى ذلك، وهذا قدر الله. أبارك للوصل التأهل، وأتمنى له مواصلة مشواره حتى النهائي والتتويج بالكأس.

وأضاف: قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في مجاراة الوصل حتى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، التي تبقى لها حساباتها الخاصة، ففي النهاية هناك فائز وخاسر. لم يحالفنا التوفيق، لكن علينا الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي أظهرناها والبناء عليها في مشوارنا بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولدينا القدرة على الذهاب بعيداً في المنافسات.

وأكد سالمين أن حلم العودة إلى صفوف المنتخب الوطني لا يزال يراوده، وقال: «تمثيل المنتخب الوطني شرف وفخر لأي لاعب، وأنا جاهز لتلبية أي استدعاء من الجهاز الفني. أتمنى أن أقدم المستوى الذي يؤهلني للعودة إلى صفوف المنتخب».

وأعرب سالمين عن ثقته بقدرة المدرب زالاتكو داليتش على تحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أنه يمتلك خبرة سابقة في الكرة الإماراتية بعدما تولى تدريب العين وقاده إلى تحقيق ألقاب.

وقال: «المدرب ليس غريباً عن الكرة الإماراتية، فقد سبق له تدريب العين وحقق معه عدة ألقاب، ويمتلك الخبرة التي تؤهله لبناء منتخب قوي قادر على المنافسة في مختلف البطولات».