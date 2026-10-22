الوصل يتجاوز عقبة كلباء ويبلغ ربع نهائي كأس رئيس الدولة

حجز الوصل بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بفوزه على كلباء بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن منافسات دور 16.

جاءت المباراة متوسطة، مع ندرة الفرص وانحصار اللعب في وسط الملعب معظم فتراته، قبل أن يتحسن الأداء تدريجياً. وأهدر الوصل فرصة لافتتاح التسجيل عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 37 بعدما أخفق في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم سنحت للامبراطور فرصة أخرى في الدقيقة 42 إثر توغل ريناتو تابيا من الجهة اليسرى وتمريره كرة عرضية إلى لياندرو سباداسيو، لكن الأخير لم يتمكن من اللحاق بها. وكثّف الوصل ضغطه في الدقائق الخمس الأخيرة حتى نجح نجمه نيكولاس خيمينيز في افتتاح التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر كلباء في إدراك التعادل، بواسطة كارلوس فيلهو في الدقيقة 52، بعدما تجاوز خلالها دفاع الوصل وراوغ حارس مرماه، قبل أن يودع الكرة في الشباك.

استمر التعادل 1-1 حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، تقدم خلالهما كلباء في الدقيقة 100 بواسطة مروان فهد، الذي استغل خطأ في عمق دفاع الوصل ليمنح فريقه الهدف الثاني.

لكن الوصل أدرك التعادل مجدداً في الدقيقة 110 برأسية مدافعه سفيان بوفتيني، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الامبراطور لصالحه، منتزعاً بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.