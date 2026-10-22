الجزيرة يعبر عجمان إلى ربع نهائي الكأس الغالية

حجز الجزيرة مقعده في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تجاوزه عقبة ضيفه عجمان بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية استاد محمد بن زايد لحساب دور الستة عشر، ويدين فخر أبوظبي بهذا التأهل إلى لاعبه برونو دي أوليفيرا الذي نجح في فك الشفرة الدفاعية للضيوف بإحرازه هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 78

حسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول، وبدأ الجزيرة اللقاء بفرض أسلوبه الهجومي المعتاد، معتمدا على الضغط العالي المبكر والاستحواذ الإيجابي في مناطق عجمان، وهو ما تمت ترجمته إلى فرص محققة في الدقائق الأولى، إلا أن غياب النجاعة الهجومية واللمسة الأخيرة حال دون أخذ الأسبقية.

وفي المقابل، واجه عجمان هذا الضغط بهدوء تكتيكي، متمسكاً بأسلوب بناء اللعب المنظم من الخلف والتدرج بالكرة لكسر خطوط الجزيرة، ونجح بالفعل في اختراق الدفاع وهز الشباك عبر المهاجم وليد أزارو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وبعدها ، تحولت المباراة إلى سجال تكتيكي مفتوح، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية السريعة والفرص الضائعة، لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي.

وعلى غرار سيناريو الشوط الأول، استهل الجزيرة الشوط الثاني من اللقاء بـتكتيك هجومي ضاغط وكثافة عددية في الأمام، بحثاً عن هدف مبكر وكاد أن يتحقق له ذلك عبر تسديدة قوية من فينيسيوس ميلو تألق حارس عجمان في إبعادها، ومع مرور الدقائق، امتص عجمان هذا الضغط مستندا إلى أسلوبه المنظم في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم لينجح في تهديد مرمى فخر أبوظبي بصناعة فرص هجومية خطيرة شكلت خطورة حقيقية

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية قبل أن ينجح برونو أوليفيرا في ترجيح كفة الجزيرة وإحراز هدف التقدم بتسديدة يسارية قوية استقرت في الشباك إثر ارتطامها بأحد مدافعي عجمان، وعقب الهدف، تحولت المباراة إلى إيقاع سريع ومفتوحن حيث تبادل الفريقان الهجمات المباشرة والفرص المهدرة أمام المرميين، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الجزيرة بهدف نظيف.