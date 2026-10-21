غوران: مفتاح تفوق عجمان يكمن في الذكاء والتركيز

أكد الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدرب غوران، ولاعب الفريق محمد ناصر، على جاهزية «البرتقالي» التامة لخوض المواجهة المرتقبة أمام مضيفه الجزيرة مساء غداً الخميس، في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسط تركيز عالٍ وطموحات كبيرة لخطف بطاقة التأهل.

وأوضح مدرب الفريق، غوران، أن عجمان مقبل على مواجهة صعبة أمام منافس يمتلك عناصر هجومية مميزة، وقال: «نحترم الجزيرة، لكننا في الوقت ذاته نثق بقدراتنا وإمكانات لاعبينا لتحقيق نتيجة إيجابية».

وأكد غوران أن مفتاح التفوق في هذه المواجهة يكمن في «الذكاء والتركيز» باعتبارهما سلاح عجمان أمام الجزيرة في أغلى الكؤوس.

من جهته، شدد لاعب الفريق محمد ناصر على القيمة الكبيرة للمسابقة، مشيراً إلى أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة من أغلى البطولات في الإمارات، وتحظى بمكانة خاصة لدى جميع الفرق.

وأضاف ناصر: «ندرك صعوبة مواجهة الجزيرة، لكننا نثق بقدراتنا ونسعى لتقديم مستوى يليق بطموحاتنا»، مختتماً حديثه بالتأكيد على طموح الفريق الحثيث لتحقيق نتيجة إيجابية، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وإسعاد جماهير البرتقالي الوفية.