شباب الأهلي والعين.. نهائي مبكر في «أغلى الكؤوس»



تتجدد الإثارة في ملاعب كرة القدم الإماراتية، عندما يستضيف شباب الأهلي نظيره العين في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد راشد، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن دور الـ 16 من النسخة الـ 50 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2026-2027، فيما يشبه النهائي المبكر الذي يضع اثنين من أبرز المنافسين على اللقب وجهاً لوجه، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين.



وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة، التي تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق، في ظل التاريخ التنافسي الحافل بين الفريقين، والرغبة المشتركة في مواصلة المشوار نحو منصة التتويج، خصوصاً أن المواجهة تأتي بعد خمسة أيام فقط من لقائهما في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي انتهى بفوز شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، ليمنح «الفرسان» دفعة معنوية مهمة قبل تجدد الصراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ولكن حسابات الكؤوس تختلف عن مواجهات الدوري، إذ لا مجال للتعويض في حال الخسارة، وهو ما يفرض على الفريقين التعامل مع المباراة بأعلى درجات التركيز والانضباط، بعيداً عن تأثير نتيجة المواجهة السابقة، في ظل إدراك كل طرف أن التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل.



وتكتسب القمة أهمية مضاعفة بالنظر إلى مكانة الفريقين في سجل البطولة الغالية، فشباب الأهلي يدخل المواجهة متسلحاً بتاريخه بوصفه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، برصيد 11 لقباً، فيما يخوض العين الاختبار بصفته حامل لقب النسخة الماضية، ساعياً إلى الدفاع عن تاجه ومواصلة حضوره القوي في المسابقة، مستنداً إلى رصيده البالغ ثمانية ألقاب.



وتضع هذه المعطيات الفريقين أمام تحدٍ مبكر، إذ ستفقد البطولة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب مع صافرة نهاية المباراة، بينما سيحصل الفائز على دفعة معنوية كبيرة تعزز طموحاته في مواصلة الطريق نحو منصة التتويج. وبين رغبة شباب الأهلي في تأكيد تفوقه الأخير، وإصرار العين على رد الاعتبار والثأر لخسارته في الدوري، تبدو المواجهة مفتوحة على مختلف الاحتمالات.



وعلى الرغم من أفضلية الأرض التي يتمتع بها شباب الأهلي، فإن طبيعة مباريات خروج المغلوب تمنح الفريقين حظوظاً متقاربة، وتجعل القدرة على استثمار الفرص وتجنب الأخطاء الدفاعية من أهم مفاتيح العبور، كما ينتظر أن تلعب الجاهزية البدنية والذهنية دوراً مؤثراً، في ظل تقارب موعد المباراتين وما يفرضه ضغط المنافسات من تحديات على الأجهزة الفنية واللاعبين.



أفضلية الأرض

تشهد منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 إقامة مباراتين أخريين في الساعة الخامسة مساء اليوم أيضاً، حيث يستقبل الوصل ضيفه كلباء على استاد زعبيل، فيما يلتقي الجزيرة مع ضيفه عجمان على استاد محمد بن زايد، في مواجهتين يتطلع خلالهما أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الملعب والجمهور لحجز مقعد في الدور ربع النهائي.



ويخوض الوصل مواجهته أمام كلباء بطموح تأكيد تفوقه في مواجهتين سابقتين بين الفريقين هذا الموسم، بعدما حقق الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يكرر انتصاره بنتيجة أكبر، بأربعة أهداف دون مقابل، في مواجهتهما ضمن الدور الثاني من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



وتمنح هذه النتائج الوصل أفضلية معنوية قبل اللقاء المرتقب، إلا أن مباريات الكؤوس تظل مختلفة في حساباتها، إذ يدرك الفريق أن تكرار التفوق يتطلب أداءً قوياً وتركيزاً عالياً، خصوصاً أمام منافس يسعى إلى تجاوز نتائج المواجهات السابقة والتمسك بفرصته في مواصلة المشوار.



في المقابل، يتطلع كلباء إلى قلب المعطيات وتقديم صورة مغايرة، مستفيداً من الطبيعة الخاصة لمنافسات خروج المغلوب، التي تمنح كل فريق فرصة جديدة لإثبات قدرته على المنافسة، بصرف النظر عن نتائج المواجهات السابقة.



سيناريو الدوري

في المباراة الثانية، يستضيف الجزيرة نظيره عجمان على استاد محمد بن زايد، واضعاً نصب عينيه مواصلة مشواره في البطولة، مستفيداً من اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب التفوق الذي حققه على منافسه في المواجهة السابقة بينهما هذا الموسم.



وكان الجزيرة قد حسم لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي تمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة الجديدة، لكنه يدرك أن التأهل في الكأس يتطلب جهداً مختلفاً، في ظل سعي عجمان إلى تعويض خسارته السابقة والتمسك بفرصة بلوغ الدور المقبل.



ويطمح الجزيرة إلى ترجمة أفضليته إلى نتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المنافسة على اللقب، بينما يدخل عجمان المباراة برغبة واضحة في تجاوز عقبة مضيفه، وإثبات قدرته على مقارعة الفرق الطامحة في المسابقة.



وتتباين حسابات المواجهات الثلاث، لكن القاسم المشترك بينها يتمثل في أهمية الفوز وحده، بعدما دخلت البطولة مراحل خروج المغلوب، حيث لا مكان للتعويض، ولا مجال للأخطاء التي قد تنهي طموحات أحد الفرق مبكراً.