إيفيتش مدرب العين: مواجهة شباب الأهلي تتطلب الانضباط وهدفنا التأهل

أكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة تختلف تماماً في حساباتها ومتطلباتها الفنية عن لقاء الفريقين الأخير في مسابقة الدوري، وشدد على أهمية الاستفادة القصوى من الأخطاء السابقة وتصحيحها، لافتاً إلى أن فريقه يدخل اللقاء بكامل جاهزيته بهدف تحقيق الفوز ومواصلة مشوار الدفاع عن لقبه، خاصة وأن مباريات الكأس لا تقبل القسمة على اثنين ولا تمنح أي فرصة للتعويض.

وأوضح المدير الفني للعين، أن مواجهة المنافس ذاته للمرة الثانية خلال خمسة أيام فرضت على الجهاز الفني وتيرة عمل سريعة لمعالجة السلبيات التي ظهرت أخيراً، وقال: مثل هذه التحديات المصيرية تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط طوال زمن المباراة حيث تلعب التفاصيل الصغيرة الدور الحاسم في تحديد هوية المتأهل، كما نفى إيفيتش أن يكون التفكير في الكأس قد أثر على أداء الفريق في مباراة الدوري السابقة، وجدد التزامه باستراتيجية التعامل مع كل مواجهة بصورة مستقلة تضمن منحها الاهتمام الكامل.

وفي رده على التحديات المحيطة بالفريق، رفض المدرب الصربي التذرع بضغط المباريات المتتالي، معتبراً أن جميع الأندية تواجه الظروف التنافسية ذاتها، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لإعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة لضمان الجاهزية التامة في مختلف الاستحقاقات، وتحدث إيفيتش عن إقامة اللقاء على ملعب المنافس، مؤكداً احترام النادي التام لنظام البطولة المعتمد، ومعتبراً أن التركيز الأساسي ينصب على تقديم العطاء المطلوب داخل المستطيل الأخضر بغض النظر عن اعتبارات الأرض والجمهور.