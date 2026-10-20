جاردين: المساندة الجماهيرية تمنح شباب الأهلي دافعاً لتحقيق الفوز

أكد أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام العين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة الخميس المقبل، واصفاً إياها بالمباراة الكبيرة التي تجمع فريقين مرشحين للمنافسة على اللقب، ومشدداً على ضرورة التركيز الكامل من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل إلى الدور التالي.

ووجه جاردين رسالة إلى جماهير «الفرسان»، داعياً إياها إلى الحضور بأعداد كبيرة ومساندة اللاعبين، خصوصاً أن المباراة تقام بنظام خروج المغلوب، ما يرفع من أهميتها ويجعل تحقيق الفوز مطلباً أساسياً.

وقال المدرب: تواجد الجماهير يمنح الفريق دافعاً إضافياً لتحقيق النتيجة المطلوبة»، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري لتعزيز حظوظ الفريق في تجاوز هذه المواجهة الصعبة.

من جانبه، شدد ماتيوس هنريكي، لاعب شباب الأهلي، على أهمية لقاء العين، مؤكداً أن الفريق ينتظره تحدٍ كبير أمام منافس قوي، وأن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل.

وقال هنريكي: من يتفادى الأخطاء سيظفر بالفوز والتأهل»، داعياً جماهير شباب الأهلي إلى الوقوف خلف الفريق ومساندة اللاعبين، وأضاف: ننتظر الدعم من جماهيرنا، لأن وجودهم مهم للغاية، ويمنحنا الدافع لتقديم أفضل أداء وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال هنريكي: من يتفادى الأخطاء سيظفر بالفوز والتأهل، داعياً جماهير شباب الأهلي إلى الوقوف خلف الفريق ومساندة اللاعبين، وأضاف: ننتظر الدعم من جماهيرنا، لأن وجودهم مهم للغاية، ويمنحنا الدافع لتقديم أفضل أداء وتحقيق النتيجة المطلوبة.