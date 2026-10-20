فالفيردي يكشف عن أماكنه الخمسة المفضلة في دبي



كشف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن خمسة من أماكنه المفضلة في دبي، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، تحت عنوان «أماكني المفضلة في دبي»، مستعرضاً أبرز المعالم السياحية والترفيهية التي استوقفت اهتمامه في دبي، من الواجهات البحرية والأبراج الشاهقة إلى الوجهات الترفيهية والفنادق الفاخرة.



واختار لاعب وسط ريال مدريد خمس صور تعكس تنوع التجارب السياحية في دبي، بدأها بإطلالة على منطقة دبي مارينا، حيث ظهر واقفاً في شرفة تطل على أحد أبرز المناطق السياحية والسكنية في الإمارة، التي تتميز بأبراجها الشاهقة الممتدة على امتداد الواجهة البحرية، واليخوت الفاخرة التي ترسو في مرساها، إلى جانب المطاعم والمقاهي والممرات المخصصة للتنزه.



وفي الصورة الثانية، انتقل فالفيردي إلى عالم الحياة البحرية، مستعرضاً حوض «دبي أكواريوم» في دبي مول، أحد أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، والذي يضم آلاف الكائنات المائية، بينها أسماك القرش، ويتيح للزوار مشاهدة الحياة البحرية من خلال واجهته الزجاجية الضخمة ونفقه المائي.



أما الصورة الثالثة، فكانت بخلفية «عين دبي» في جزيرة «بلوواترز»، إحدى أبرز الوجهات السياحية المطلة على الخليج العربي، والتي تحتضن عجلة المشاهدة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها 250 متراً، وتوفر إطلالات بانورامية على شاطئ دبي وأبرز معالمها العمرانية.



واختار النجم الأوروغوياني في الصورة الرابعة مدينة جميرا، إحدى الوجهات السياحية التي تجمع بين الطابع المعماري العربي التقليدي والفخامة العصرية، حيث ظهر في مشهد تتصدر خلفيته صورة برج العرب، أحد أشهر الفنادق في العالم، والمعروف بتصميمه المستوحى من شراع السفينة، والذي أصبح منذ افتتاحه عام 1999 أحد أبرز الرموز المعمارية والسياحية لدبي.



وتتميز مدينة جميرا بقنواتها المائية التي تتنقل عبرها القوارب التقليدية، وأسواقها ومطاعمها المطلة على الممرات المائية، فضلاً عن إطلالاتها المميزة على برج العرب والخليج العربي.



واختتم فالفيردي مجموعته بصورة خامسة التقطت داخل أحد الفنادق، من دون تحديد اسمه، في مشهد يسلط الضوء على جانب آخر من تجربته في المدينة التي تشتهر بقطاع الضيافة الفاخرة وتنوع منشآتها الفندقية.



وتعكس اختيارات لاعب ريال مدريد تنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي، إذ جمعت صوره بين الواجهات البحرية والمعالم المعمارية والترفيه العائلي والضيافة، مقدماً لمتابعيه جولة مصورة في خمس وجهات اختارها للتعبير عن إعجابه بالمدينة.



ويعد فالفيردي أحد أبرز نجوم ريال مدريد ومنتخب أوروغواي، ويحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ما يمنح منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي حضوراً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، خصوصاً عندما يشارك متابعيه تفاصيل رحلاته وتجربته في الأماكن التي يزورها.