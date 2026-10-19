ميريز مهاجم النصر: ثقة ميلوش أعادتني للتألق



أكد الأرجنتيني رامون ميريز، مهاجم النصر، أن الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني وإدارة النادي وزملائه اللاعبين كانت وراء تألقه في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن المدرب ميلوش ميلوييفيتش وقف إلى جانبه منذ توليه المهمة، رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة.

وأسهم ميريز في أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات خاضها مع النصر في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما، ليؤكد حضوره الهجومي بعد فترة من الغياب عن التشكيلة.

وقال ميريز رداً على سؤال بشأن سر تألقه رغم عدم مشاركته في بداية الموسم: « أعتقد أن السبب يعود إلى العمل اليومي. أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي وبذل أقصى جهدي في التدريبات. بالطبع نرتكب الأخطاء أحياناً، ونواجه بعض الصعوبات، لكنني أحرص على أن أكون جاهزاً عندما أحصل على فرصة اللعب».

وأضاف: «من الأمور المهمة بالنسبة إليّ أن المدرب كان رائعاً في تعامله معي منذ وصوله إلى النادي. تحدث معي طوال فترة الإعداد للموسم بشأن وضعي ومستقبلي، وأكد أنه سيدعمني في كل الظروف، ولذلك أحاول رد هذا الدعم من خلال تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب».

وأوضح المهاجم الأرجنتيني أن الدعم الذي يتلقاه داخل النادي انعكس إيجاباً على مستواه، وقال: «أشعر بثقة أكبر هذا الموسم. النادي يمنحني الثقة، وكذلك المدرب وزملائي الذين يعرفون طريقة لعبي، ويحاولون مساعدتي على التسجيل. هذا الدعم يجعل الأمور أسهل بالنسبة إليّ، ويساعدني على تقديم أداء أفضل».

وشدد ميريز على أهمية المنافسة والعمل الجاد للحصول على فرصة المشاركة، مضيفاً: «كل لاعب يرغب في اللعب، لكن المدرب يعتمد على اللاعب الأكثر جاهزية، لذلك يجب علينا العمل بنسبة مئة في المئة خلال التدريبات، والاستعداد جيداً للمباريات. المدرب يؤمن بقدراتي، وأنا أحاول رد هذه الثقة على أرض الملعب».

وعن طموحات النصر هذا الموسم قال: «لدينا طموحات كبيرة، لكننا نتعامل مع الموسم مباراة تلو الأخرى. هدفنا تقديم أفضل أداء ممكن في كل مواجهة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. نريد مواصلة التطور، وتحقيق النتائج الإيجابية».

واختتم ميريز حديثه بالتأكيد على أن الاجتهاد يمثل أساس النجاح، قائلاً: «أحاول دائماً تقديم أقصى ما لدي، وأؤمن بأن الله يرى كل شيء، وعندما تبذل كل ما في وسعك فإن النتائج ستأتي بالتأكيد».