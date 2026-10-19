لاعبو عجمان: الإرهاق سبب الخسارة أمام الشارقة

حمّل لاعبو عجمان ضغط المباريات والإرهاق مسؤولية الخسارة أمام الشارقة بنتيجة 1-3، في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تقدم «البرتقالي» في النتيجة، قبل أن ينجح الشارقة في قلب الطاولة وحصد النقاط الثلاث.

وأكد عبدالله عبدالعزيز، لاعب عجمان، أن الشارقة استغل الأخطاء التي ارتكبها فريقه، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، مشيراً إلى أن توالي المباريات بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً، إلى جانب الغيابات المؤثرة، انعكس على أداء اللاعبين.

وقال: «كانت مباراة أربيل الماضية في بطولة دوري أبطال الخليج، طويلة وشاقة، ومع هذا نجحنا في الظهور بصورة جيدة أمام الشارقة، ولكن استغل المنافس أخطاءنا في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف، وحاولنا العودة في الدقائق الأخيرة، لكن الإرهاق الناتج عن توالي المباريات أثر على اللاعبين، ونتطلع إلى التعويض في المواجهات المقبلة».

وعن تطلعات جماهير عجمان للفوز على الشارقة، باعتبارها إحدى المواجهات التي تحظى بأهمية خاصة، أوضح عبدالعزيز، أن طموحات المشجعين مشروعة في ظل النتائج والمستويات التي قدمها الفريق هذا الموسم، وأضاف: «بعد النتائج التي حققناها، أصبحت الجماهير تتطلع إلى الفوز في كل مباراة، بغض النظر عن المنافس، وهذا حقها الطبيعي، كما أن فوزنا السابق على الشارقة في الكأس رفع سقف التوقعات وزاد من حماس الجماهير، لكننا نعدهم بتقديم نتائج أفضل في المباريات المقبلة».

ومن جانبه، أكد علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، أن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية ربما أسهم في الخسارة، مشدداً على أن فريقه يتطلع إلى استعادة توازنه والتعويض في المباريات المقبلة، وقال: «مبروك للشارقة الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «بدأنا المباراة بصورة جيدة ونجحنا في التقدم، وسجلنا هدفاً ثانياً، ولكن ألغاه الحكم لأن الكرة كانت قد خرجت من الملعب، حاولنا الحفاظ على تماسكنا، إلا أن الحظ لم يحالفنا».

وأضاف: «خاض الفريق مباراة قبل ثلاثة أيام أمام أربيل العراقي، وبذل اللاعبون خلالها مجهوداً كبيراً، وربما كان للإرهاق أثر في أدائنا أمام الشارقة، ونتطلع إلى التعويض في المباريات المقبلة».

وعن تأثير إلغاء هدف لعجمان في مسار اللقاء، أوضح الحوسني أن فريقه كان في وضع جيد بعدما تقدم بهدف، واقترب من مضاعفة النتيجة، لكن المباراة شهدت تحولاً بعد إلغاء الهدف.

وقال: «عندما تتقدم بهدف وتنجح في تسجيل هدف ثانٍ، فإنك تلعب بأريحية أكبر، لكن بعد إلغاء الهدف سجل الشارقة التعادل، ثم ضغط ونجح في تسجيل الهدف الثاني، وحاولنا العودة إلى المباراة، لكن المنافس أضاف الهدف الثالث».

واختتم الحوسني تصريحاته بتأكيد ثقته في قدرة فريقه على تجاوز الخسارة، قائلاً: «الحمد لله، والقادم أفضل بإذن الله، ولا خوف على الفريق، وسنعمل على التعويض في المباريات المقبلة».