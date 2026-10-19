جوزيه: الشارقة يملك الجودة للمنافسة على جميع الألقاب

أكد جوزيه مورايتش، مدرب الشارقة، ثقته بقدرة فريقه على المنافسة على جميع الألقاب، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك الجودة والموهبة اللازمتين لتحقيق طموحاته، مع الحاجة إلى تعزيز الانضباط الجماعي، وتطوير الأداء كونه منظومة متكاملة.

وجاءت تصريحات مورايتش بعدما قلب الشارقة تأخره بهدف أمام مضيفه عجمان إلى فوز 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد الضيوف ثلاث نقاط ثمينة، تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وقال مدرب الشارقة: «أعتقد أن اللاعبين الذين نمتلكهم يمنحوننا القدرة على المنافسة على كل ما نسعى إلى تحقيقه، وأنا أثق بجودة لاعبينا، فهم يمتلكون القدرات الفنية والموهبة الكافية، لكن ما نحتاج إلى تطويره هو الانضباط داخل الفريق، وتحسين الأداء الجماعي، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد».

وأضاف: «نحن نتقدم في هذه الجوانب تدريجياً، ونعمل على بناء فريق أكثر تماسكاً وانسجاماً، وسنرى إلى أين سنصل في نهاية المطاف».

من جانبه أعرب خالد الظنحاني، لاعب الشارقة، عن سعادته بالفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على المستويات الجيدة، التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية، والعمل على تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وقال الظنحاني: «نبارك لأنفسنا الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعدما قدم الفريق مباريات كبيرة في الفترة الماضية، واستقبلنا هدفاً في بداية المباراة، وهذا أمر وارد في كرة القدم، لكننا راجعنا حساباتنا بين الشوطين، وأصررنا على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرنا».

وأضاف: «نعتبر هذه النتيجة خطوة إيجابية، وسنعمل على استخلاص الإيجابيات ومعالجة السلبيات وتصحيح الأخطاء، ونتطلع إلى أن يظهر الفريق بصورة أقوى في المباريات المقبلة، وأن يكون منافساً حقيقياً».