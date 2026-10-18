جارديم: فوز شباب الأهلي على العين يعادل 6 نقاط

أكد أندري جارديم، مدرب شباب الأهلي، أن الفوز على العين بهدفين دون مقابل، جاء في مواجهة قوية ومتقاربة المستوى في الجولة السادسة، مشيراً إلى أن التعامل بجدية واحترام مع المنافس، إلى جانب الفاعلية في استغلال الفرص، كانا العاملين الحاسمين في حصد النقاط الثلاث.

وقال: كما توقعت، كانت مباراة تنافسية للغاية، وجاءت تماماً بالصورة التي كنا ننتظرها، بمستوى عالٍ من الصعوبة، وربما كانت واحدة من أصعب مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ولذلك تعاملنا مع المواجهة بأقصى درجات الجدية والاحترام، سواء للمباراة أو للمنافس، وكنا ندرك أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: في حساباتنا، كانت هذه المباراة تعادل 6 نقاط مهمة للغاية في الدوري، وبكل صراحة، كانت الفاعلية في استغلال الفرص التي أتيحت لنا هي التي صنعت الفارق، والعين حصل أيضاً على بعض الفرص، لكن في المباريات المتكافئة مثل هذه، يكون حسن استغلال الفرص والقدرة على ترجمتها إلى أهداف هما العاملين اللذين يحسمان النتيجة.

وعن مواجهة العين بعد أيام قليلة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال جارديم: لكل مباراة وبطولة ظروفها الخاصة، ومواجهة العين في الدوري انتهت، وسنركز في الأيام المقبلة على مباراتنا في الكأس، والتي بكل تأكيد لا تقل أهمية عن لقاء الدوري، وهدفنا الفوز بها والتأهل إلى الدور التالي للاستمرار في المنافسة على كل البطولات.