فرسان السعادة: الفوز على العين له مذاق خاص

عاش لاعبو شباب الأهلي ليلة سعيدة، بعد فوزهم على ضيفهم العين بهدفين دون مقابل، على استاد راشد، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدين أن الانتصار على فريق كبير بحجم «الزعيم» يحمل مذاقاً خاصاً، ويمنحهم دفعة معنوية مهمة قبل تجدد المواجهة بين الفريقين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أيام قليلة.

وأكد برونو كاسكاردو، لاعب شباب الأهلي، أن الفوز وحصد النقاط الثلاث جاءا ثمرة العمل الجماعي والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، مشيراً إلى نجاح الفريق في التعامل بذكاء مع ضغط العين خلال الشوط الأول، قبل تعزيز تقدمه في الشوط الثاني.

وقال كاسكاردو: أود في البداية تهنئة الفريق بأكمله، وتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين على المجهود الذي بذلوه داخل أرضية الملعب، وخاصة بعدما أظهرنا في المباراتين الأخيرتين روحاً قتالية كبيرة، ولعبنا بقلب واحد، وأثبتنا أن الفريق يتمتع بالتماسك والوحدة.

وأضاف أن الأداء أمام العين جاء وفق استراتيجية وضعها المدرب، موضحاً: ما قدمناه في المباراة كان جزءاً من الخطة التي أعدها الجهاز الفني، وكنا نعرف المساحات التي يمكن استغلالها، وندرك أننا سنحتاج في بعض الفترات إلى التراجع قليلاً وانتظار تحرك المنافس، من أجل استغلال الفرص المناسبة.

وأشار كاسكاردو إلى سعادته بنجاح اللاعبين في تطبيق ما يتدربون عليه خلال الحصص التدريبية في المباريات الرسمية، قائلاً: نعمل باستمرار على تطوير أدائنا وتقديم كرة قدم جيدة، ولذلك أشعر بالسعادة عندما أرى أن الفريق ينجح في نقل ما نتدرب عليه إلى أرض الملعب خلال المباريات.

وشدد لاعب شباب الأهلي على أن طموحات الفريق لا تتغير مع تعدد المنافسات وصعوبة المباريات، مؤكداً أن الهدف الدائم هو المنافسة على الألقاب وتحقيق الانتصارات، وقال: «عندما تدخل المنافسات وأنت تسعى إلى تحقيق البطولات، يجب أن تكون مستعداً لكل مباراة، ونحن شباب الأهلي، وندخل كل بطولة ونحن نعرف أهدافنا جيداً، ولا نخوض أي مباراة من أجل الخسارة، بل نلعب دائماً بهدف الفوز».

وتابع: بغض النظر عن الطريقة التي نلعب بها أو هوية المنافس، فإننا نضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيق الانتصار، وهذا ما نجحنا في القيام به أمام العين.

وفيما يتعلق بكثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، أوضح كاسكاردو أنها أمور يصعب تفسيرها، مؤكداً في الوقت نفسه قوة المجموعة وقدرتها على التعامل مع هذه الظروف، وقال: «هناك أمور لا نستطيع تفسيرها، لكن ما يميز فريقنا في مثل هذه الظروف هو قوة المجموعة، وعندما يغيب لاعب بسبب الإصابة، يحصل لاعب آخر على الفرصة، وينجح في تقديم أداء جيد، من دون أن يتأثر مستوى الفريق أو يتغير أداؤه بصورة سلبية».

ومن جانبه، أكد حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، أن الفوز على العين في دوري أدنوك للمحترفين يمثل حافزاً مهماً للفريق قبل تجدد المواجهة بينهما في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الانتصار على الاتحاد السعودي كذلك في دوري أبطال آسيا للنخبة منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية.

وأوضح المقبالي أن الفوز الآسيوي كان دافعاً قوياً لتقديم أداء مميز أمام العين وتحقيق الانتصار، لافتاً إلى أن الفريق دخل المباراة بتركيز كبير، إدراكاً لأهميتها في مشوار المنافسة على لقب الدوري، وأضاف أن صفحة الفوز على العين أُغلقت مباشرة بعد نهاية المباراة، وانتهت الاحتفالات من أجل توجيه التركيز بالكامل إلى المواجهة المقبلة، مؤكداً ضرورة الاستعداد الجيد لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وشدد حارس شباب الأهلي على أن طموحات الفريق تتمثل دائماً في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، وبذل أقصى الجهود لإسعاد جماهيره، مؤكداً أن الفوز الأخير يمنح «الفرسان» دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة العين مجدداً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.