لاعبو العين: أهدرنا الفرص وخسرنا والعودة أمام شباب الأهلي في الكأس

أبدى لاعبو العين حزنهم على الخسارة أمام مضيفهم شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، على استاد راشد، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدين أن «الزعيم» قدم مباراة جيدة وصنع العديد من الفرص، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، ليدفع ثمن إهدار الفرص وينهي سلسلة مبارياته دون هزيمة.

وقال إيريك، لاعب العين، إن المباراة كانت صعبة، رغم نجاح الفريق في صناعة الفرص، موضحاً أن غياب الفاعلية الهجومية كان السبب الأبرز وراء الخسارة.

وأضاف: كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، قدمنا مباراة جيدة وصنعنا الفرص، لكننا لم نسجل، وخسرنا في النهاية، الأهم في الدوري هو حصد النقاط وتحقيق الانتصارات، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، ولذلك كانت ليلة صعبة للغاية.

وتابع: من الصعب جداً بالنسبة لي أن أحضر وأتحدث بعد هذه الخسارة، لكننا هنا احتراماً لكم وللجماهير، والآن حان الوقت للتوقف عن الحديث كثيراً والتركيز على العمل، ومحاولة تقديم أداء أفضل، خصوصاً أن أمامنا مباراة أخرى بعد ثلاثة أو أربعة أيام.

وعن افتقاد العين اللمسة الحاسمة أمام المرمى، رغم تعدد الفرص، أوضح إيريك: بالتأكيد، عندما تسجل الأهداف تكتسب الثقة، ويمكن أن تتغير مجريات المباراة، وأشعر بالحزن أيضاً لأننا أهدرنا فرصاً كثيرة، وحتى عندما شاركت في الدقائق العشر الأخيرة، أضعت فرصة واضحة داخل منطقة الجزاء، وكان من الممكن أن تغير مثل هذه الفرص نتيجة المباراة، وحان الوقت للعمل بجدية أكبر، ونحمد الله على كل شيء.

من جانبه، أقر كاكو، لاعب العين، بأحقية شباب الأهلي في الفوز، رغم الفرص التي صنعها «الزعيم»، مشيراً إلى أن عدم استغلالها، مقابل استقبال الأهداف، جعل العودة في النتيجة أمراً صعباً.

وقال كاكو: الأمر صعب، وصنعنا الكثير من الفرص وأهدرنا عدداً كبيراً منها، لكن هذا جزء من كرة القدم، وعندما لا تسجل ثم تستقبل هدفاً، تصبح العودة إلى المباراة صعبة، ومع ذلك قاتلنا حتى النهاية، وأعتقد أن شباب الأهلي استحق الحصول على النقاط الثلاث.

ووجه لاعب العين رسالة إلى جماهير الفريق، مثمناً دعمها المتواصل رغم الخسارة، وقال: الجماهير تواصل دعمنا دائماً، وشاهدت العديد من المشجعين الذين وقفوا إلى جانبنا، وأحب جميع جماهير العين، وأعتذر لهم عن هذه النتيجة، لكننا سنعود بصورة أفضل في المباراة المقبلة.