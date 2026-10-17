دفاع الوحدة يخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا الثاني

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم لموسم 2026-2027، العديد من الأرقام اللافتة والإنجازات الفردية والجماعية، مع اشتداد المنافسة بين الفرق على حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز الحقائق والإحصائيات التي أفرزتها الجولة، بداية من تألق عارف الحاج بثلاثية قاد بها الحسين الأردني إلى الفوز، مروراً بإنجازات بيرسيب باندونغ الإندونيسي وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وصولاً إلى الأرقام الدفاعية المميزة، التي كان الوحدة الإماراتي حاضراً فيها بقوة.

الوحدة يتصدر الأرقام الدفاعية

برز محمد قرباني، مدافع الوحدة الإماراتي، في الإحصائيات الدفاعية للجولة، بعدما سجل 14 إبعاداً للكرة خلال مواجهة فريقه أمام ناساف الأوزبكي، ليحقق أعلى حصيلة إبعاد للاعب في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي من البطولة.

ولم يتجاوز هذا الرقم في تاريخ المسابقة سوى لاعب إماراتي واحد، هو شاهين عبد الله، مدافع الشارقة، الذي أبعد الكرة 16 مرة خلال مواجهة الحسين الأردني في فبراير 2025، ليبقى رقمه الأعلى المسجل للاعب من فريق إماراتي في هذه الإحصائية.

سيؤول يسجل رقماً سلبياً

دخل سيؤول الكوري الجنوبي قائمة الأرقام السلبية في البطولة، بعدما أصبح أول فريق من كوريا يخسر أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا الثاني، إثر سقوطه أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي بثلاثية نظيفة.

ولم ينجح الفريق الكوري في تسجيل أي هدف خلال المباراتين، ليكرر واقعة سبق أن شهدتها البطولة مع فريق من كوريا الجنوبية، بعدما أخفق جيونبوك هيونداي موتورز في التسجيل خلال مباراتين من أصل عشر مباريات خاضها في المسابقة.

الحسين يواصل هز الشباك

واصل الحسين الأردني تألقه الهجومي، بعدما تغلب على مضيفه السيب العُماني بثلاثية نظيفة، ليعادل أطول سلسلة تهديفية في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا الثاني، بعدما سجل أهدافاً في ست مباريات متتالية.

ولم يقتصر إنجاز الفريق الأردني على مواصلة التسجيل، بل عادل أيضاً أكبر فارق فوز حققه خارج أرضه في البطولة القارية، مؤكداً حضوره القوي في المنافسة.

بيرسيب باندونغ وإنجاز مزدوج

حقق بيرسيب باندونغ الإندونيسي فوزاً مهماً على ذا كونغ فيتيل الفيتنامي بهدف دون مقابل، ليعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية له في البطولة، بواقع ثلاثة انتصارات، كما عادل رقمه الأفضل في المباريات المتتالية دون استقبال أهداف، بعدما حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متوالية.

وكتب الفريق الإندونيسي صفحة جديدة في سجل مشاركاته، بعدما حقق للمرة الأولى الفوز في أول مباراتين له خلال إحدى نسخ البطولة.

الحاج يتألق بثلاثية تاريخية

خطف عارف الحاج الأضواء بعدما سجل ثلاثية قاد بها الحسين الأردني إلى الفوز على السيب العُماني 3-0، محققاً أول ثلاثية له في الموسم الحالي.

وباتت ثلاثية الحاج الثالثة التي يسجلها لاعب لفريق أردني في البطولة منذ عام 2017، بعد رباعية بهاء فيصل لاعب الوحدات في مرمى هلال القدس الفلسطيني في مارس 2019، وثلاثية رونالد نغاه لاعب السلط أمام مركز بلاطة الفلسطيني في مايو 2021.

ليون يعزز صلابته خارج أرضه

واصل ليون سيتي سايلرز السنغافوري نتائجه الإيجابية خارج ملعبه، بعدما تغلب على تاي بو من هونغ كونغ الصينية بهدف دون مقابل، محققاً رقماً غير مسبوق في تاريخه بالبطولة، بالحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين خارج أرضه للمرة الأولى.

وكان الفريق قد فاز في مباراته الخارجية السابقة على سيلانغور الماليزي بالنتيجة ذاتها، في ديسمبر 2025، ليعادل أيضاً أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج ملعبه في المسابقة، بعدما حقق فوزه الثاني توالياً.

لالهلانسانغا والقائمة المميزة

انضم ديفيد لالهلانسانغا، لاعب إيست بنغال الهندي، إلى قائمة مميزة من اللاعبين، بعدما سجل هدفين في مرمى الشرطة العراقي، ليصبح خامس لاعب من فريق هندي يحرز ثنائية في دوري أبطال آسيا الثاني منذ عام 2017.

كما أصبح أول لاعب هندي يحقق هذا الإنجاز منذ أن سجل ليستون كولاسو هدفين لمصلحة موهون باغان أمام باشوندارا كينغز في مايو 2022.

سميتس يتألق بين القائمين

سجل جوشوا سميتس، حارس مرمى أديلايد يونايتد الأسترالي، حضوراً لافتاً بعدما تصدى لست تسديدات خلال فوز فريقه على باثوم يونايتد التايلاندي بنتيجة 2-1، محققاً أكبر عدد من التصديات لحارس فريق أسترالي في تاريخ البطولة.

وجاءت حصيلة سميتس ثالث أعلى عدد من التصديات خلال الجولة الثانية، خلف كاكاغيلدي بيردييف، حارس أركاداغ، وجلال حسن، حارس الشرطة العراقي، بعدما تصدى كل منهما لسبع تسديدات.