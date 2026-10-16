اتحاد الكرة يعتمد قائمة المنتخب للمشاركة في خليجي القدامى 2026

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين المقررة في الدوحة للفترة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين وفقاً لخليجي 27 التي اختتمت قبل أيام في جدة، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن.

وعين اتحاد الكرة المدرب الوطني عيد باروت مدرباً للمنتخب في هذه البطولة وعدنان الطلياني مشرفاً وعبدالقادر حسن مديراً، فيما يضم الجهاز الفني جمعة مطر (مساعداً) وعلي عاشور (مدرباً لحراس المرمى) وأيمن النوبي (مدرباً للياقة البدنية).

وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة حرصاً من اتحاد الكرة على التواجد في هذه التجمعات الخليجية التي تُعزز أواصر المحبّة والأخوّة بين نجوم الكرة الخليجية الذين سبق وأن شاركوا في دورات كأس الخليج العربي.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 23 لاعباً هم: ماجد ناصر، وليد سالم، محمود الماس، أحمد خميس، عبدالله مال الله، عبدالرحيم جمعة، بشير سعيد، فهد مسعود، فيصل خليل، حسن علي إبراهيم، هلال سعيد، إسماعيل مطر، جمعة خاطر، محمد سرور، مهند العنزي، راشد عبدالرحمن، سعيد الكاس، سيف محمد، سالم خميس، سبيت خاطر، سلطان الغافري، وليد عباس ويوسف جابر.

وحسب اللائحة المعتمدة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم فإن اللاعبين الذين يتم تسجيلهم يجب أن يكونوا قد أكملوا (40 سنة) وما فوق، مواليد 1986، ويكون زمن المباراة 40 دقيقة مقسمة على شوطين (20 دقيقة لكل شوط) والتبديلات مفتوحة على 4 توقفات.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليمن يوم 30 أكتوبر، فيما يواجه منتخب البحرين في الجولة الثانية يوم 31 أكتوبر، ويُواجه منتخب قطر يوم 2 نوفمبر، علماً أن المباريات ستقام على إستاد حمد وإستاد سعود بن عبدالرحمن.