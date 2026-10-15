جاردين: شباب الأهلي جاهز لـ «قمة العين».. والفوز هدفنا

أكد أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه العين، المقررة في السابعة و45 دقيقة من مساء السبت، على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أهمية المباراة وضرورة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأشار جاردين إلى أن التحضيرات للمواجهة سارت بصورة جيدة، معرباً عن ثقته في قدرات لاعبيه على تقديم المستوى المنتظر أمام منافس قوي، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير نظراً إلى خصوصية المنافسة بين الفريقين.

وقال مدرب شباب الأهلي: «نتطلع إلى مساندة جماهيرية كبيرة أمام منافس قوي، خاصة أن المباراة تقام على أرضنا»، مؤكداً أهمية الحضور الجماهيري في دعم الفريق خلال المواجهة المرتقبة.

من جانبه، شدد يوت فليكس، لاعب شباب الأهلي، على صعوبة المواجهة أمام العين، واصفاً المنافس بالفريق القوي في دوري المحترفين، ما يتطلب من لاعبي شباب الأهلي التركيز الكامل والاستعداد الجيد طوال المباراة.

وقال فليكس: «نسعى إلى تقديم مباراة جيدة أمام العين، وعلينا التركيز والاستعداد بصورة جيدة من أجل الظهور بمستوى مميز وتحقيق النتيجة المطلوبة».

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعيهما إلى تعزيز موقعهما في جدول الترتيب، إذ يتطلع شباب الأهلي إلى استثمار إقامة المباراة على ملعبه ومساندة جماهيره، فيما يدخل العين اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، في مواجهة ينتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين الطرفين.