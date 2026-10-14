الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على أركاداغ ويتصدر المجموعة الثانية

حقق الجزيرة فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه أركاداغ التركماني 2-1 مساء الأربعاء على ملعب استاد محمد بن زايد لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا 2 في مرحلة المجموعات، وبهذا الفوز تصدر فخر أبوظبي المجموعة برصيد «4 نقاط» بينما تراجع أركاداغ، للمركز الثاني بثلاث نقاط متساوياً مع المحرق البحريني الذي فاز في نفس الأمسية على فريق نادي غل غهر سيرجان، بهدفين نظيفين، سجل للجزيرة مالكوم من ركلة جزاء «ق 55»، ونيرمين موجكيتش «ق 90+5» وسجل لأركاداغ باشيموف «ق 66»

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن فرض الجزيرة أسلوبه الهجومي الضاغط وسيطر تماماً على مجريات اللعبن معتمدا على الاختراق من العمق والأطراف مع سلاح التسديد بعيد المدى عن طريق مالكوم الذي عانده الحظ بكرتين ارتدتا من العارضة، في حين ذاد حارس الضيوف عن مرماه ببسالة، ورغم هذه الكثافة الهجومية، عاب تكتيك الجزيرة اللمسة الأخيرة التي اتسمت بالتسرع وغياب الهدوء أمام المرمى، و في المقابل، دخل فريق أركاداغ التركماني بتكتيك دفاعي منكمش معتمدا أسلوب الدفاع المنخفض ومؤملا على الهجمات المرتدة السريعة، غير أن منظومته الهجومية افتقدت الفاعلية ولم تصنع أي خطورة تذكر على مرمى حارس الجزيرة.

في الشوط الثاني تابع الجزيرة ضغطه الهجومي وأثمرت جهوده مبكرا عن ركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد المدافع رحمن ميراتبيرديف، ليتصدى للركلة مالكوم ويضعها في الشباك، وناب القائم عن الجزيرة في حرمان الضيوف من هدف التعادل إثر تسديدة قوية من أنادورديفي من ركلة حرة، قبل أن يسجل باشيموف، هدف التعادل بضربة رأسية في ظل غياب التغطية الدفاعية السليمة وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل المدافع موجكيتش هدف الفوز الغالي للجزيرة بعد أن استغل كرة ارتدت من الدفاع وحولها برأسه في المرمى ليمنح فخر أبوظبي فوزاً ثميناً.