الدكتور مصطفى الهاشمي يُشارك في اجتماع لجنة الطب الرياضي الآسيوية

شارك الدكتور مصطفى الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، عضو لجنة الطب الرياضي في الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع السادس للجنة، الذي عُقد في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، وشهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الطب الرياضي والعلوم الرياضية، وتعزيز سلامة اللاعبين في القارة الآسيوية.

وشهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات، من أبرزها التوصية باختيار الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم لاستضافة المؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي لعام 2027 في العاصمة هانوي، إلى جانب اعتماد مركز سيجونغ للطب الرياضي والأداء في جمهورية كوريا كمركز تميز طبي تابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليكون أول مركز في كوريا الجنوبية يحصل على هذا الاعتماد.

كما وافقت اللجنة على تشكيل فريق خبراء استشاري بشأن الظروف القاسية، بهدف مراجعة البروتوكولات المتعلقة بالمشاركة الآمنة في ظل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والظروف الجوية الصعبة، إلى جانب اعتماد إرشادات ضربات الرأس والسلامة في كرة القدم للأطفال، لتعزيز معايير السلامة في كرة القدم على مستوى القاعدة، وذلك عقب المقترح الذي تقدمت به اللجنة الفنية في الاتحاد القاري للعبة.

وتخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيز التنفيذ.