ثنائية أزمون تقود شباب الأهلي لهزيمة الاتحاد آسيوياً

عاد شباب الأهلي بانتصار ثمين من معقل مضيفه الاتحاد السعودي، بعدما تغلب عليه 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

سجل هدف الاتحاد ريتشارد ريوس في الدقيقة 66، بينما فرض سردار أزمون نفسه نجماً للمباراة، بعدما سجل هدفي «الفرسان» في الدقيقتين 7 و16، ليمنح فريقه فوزاً مهماً خارج أرضه، ويقوده إلى العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، قافزاً إلى المركز الرابع في ترتيب دوري منطقة غرب آسيا.

وفي المقابل، ازدادت مهمة الاتحاد صعوبة بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الحادي عشر، في بداية لم ترتقِ إلى طموحات جماهيره في البطولة القارية.

15 دقيقة

أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما خلال 15 دقيقة، بعدما استهل المباراة بفاعلية هجومية، ونجح أزمون في ترجمة إحدى الهجمات السريعة إلى هدف التقدم في الدقيقة 7، بعدما استثمر تمريرة غويلهرم بالا، قبل أن يؤكد الحكم صحة الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو.

ولم يمنح "الفرسان" مضيفهم فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ عاد أزمون ليضرب مجدداً في الدقيقة 16، مستفيداً من تمريرة بينية متقنة من رضا غندي بور، الذي شارك بديلاً في الدقيقة ذاتها لبالا، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة.

وحاول الاتحاد العودة إلى أجواء اللقاء عبر تكثيف محاولاته الهجومية، ولكن تألق حارس شباب الأهلي ماتيوس دونيلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، بينما واصل "الفرسان" تهديد مرمى الاتحاد عبر الهجمات المرتدة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، ولكن لم تتغير النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لينهي شباب الأهلي النصف الأول من المباراة بأفضلية واضحة.

شوط اتحادي

شهد الشوط الثاني ضغطاً متواصلاً من الاتحاد، الذي سعى إلى تقليص الفارق، فيما واصل دونيلي حارس شباب الأهلي، تألقه حتى الدقيقة 66، عندما أطلق ريتشارد ريوس تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك شباب الأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة احتكاكات متكررة وأخطاء في وسط الملعب، مع استمرار الاتحاد في البحث عن ثغرة في دفاع شباب الأهلي، بينما عمل «الفرسان» على إبطاء إيقاع اللعب والمحافظة على تقدمهم، لتبقى النتيجة لصالحهم حتى صافرة النهاية.