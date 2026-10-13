النصر يقسو على الرفاع بثلاثية في «أبطال الخليج»



استهل النصر مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، بفوز كبير على ضيفه الرفاع البحريني 3-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، لينفرد بالصدارة برصيد ثلاث نقاط، مستفيداً من تعادل قطر القطري والزوراء العراقي 1-1.

وفرض النصر أفضليته منذ البداية، وهدد مرمى ضيفه بعدة فرص، أبرزها انفراد كيفن أغوديلو بالحارس دزيوغاس بارتكوس الذي تألق في التصدي لمحاولته «ق10»، فيما ردّ الرفاع بتسديدة للبرازيلي ويلينغتون موريرا علت العارضة.



وأمام الضغط النصراوي، تراجع الرفاع إلى مناطقه الدفاعية معتمداً على الهجمات المرتدة، قبل أن يترجم العميد تفوقه إلى هدف التقدم إثر هجمة سريعة قادها عبد الله توريه من الجهة اليمنى، ومرر على إثرها إلى الأرجنتيني رامون ميريز الذي أسكن الكرة الشباك «ق30».



وحافظ النصر على تقدمه، قبل أن يعزز أفضليته مطلع الشوط الثاني بهدف سريع حمل توقيع أغوديلو من ضربة رأسية «ق46».

وواصل العميد سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاف الأسترالي أيدين هروستيتش الهدف الثالث «ق63»، ليحسم النصر المواجهة ويحقق بداية مثالية في المسابقة الخليجية