الجزيرة يرفع شعار الفوز في مواجهة أركاداغ التركماني



يستضيف فريق الجزيرة في الثامنة من مساء غداً الأربعاء على ملعبه باستاد محمد بن زايد، فريق أركاداغ التركماني، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، ويتطلع فخر أبوظبي في هذه المواجهة إلى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة القارية، بعد تعادله السلبي في الجولة الأولى أمام غولغوهار سيرجان الإيراني، في المباراة التي احتضنها استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، وفي المقابل، يتصدر أركاداغ ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد نجاحه في عبور المحرق البحريني بهدف دون رد على استاد مدينة أركاداغ، ليتذيل المحرق الترتيب بلا نقاط.



واختتم الجزيرة مناوراته التدريبية بمران أخير تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الذي وقف على جاهزية اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية، بعد إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة شملت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة الأساسية، إذ يراهن كوزمين في هذه المواجهة على مجموعة من الأوراق الرابحة القادرة على صنع الفارق، يقودها النجمان تاليسكا ومالكوم، إلى جانب فيليسو مينديس وكلوبالي مامادو.



وتكتسب المباراة أهمية بالغة في حسابات التأهل، إذ ينص نظام البطولة على صعود أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثماني، المقسمة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين «ذهاباً وإياباً» على أن تختتم مرحلة المجموعات في 9 ديسمبر المقبل، تمهيداً لانطلاق دور الـ16 في الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2027، يليه ربع النهائي ونصف النهائي خلال شهري مارس وأبريل، وصولاً للمباراة النهائية المقررة في منتصف مايو من العام ذاته.