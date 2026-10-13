دورة دبلوم المدربين المحترفين تنطلق بمشاركة 25 مدرباَ

انطلقت أمس فعاليات دورة دبلوم المدربين المحترفين «AFC PRO Coaching Course»، بمشاركة 25 مدرباً لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية وفرق الرديف والشباب، وفقًا لشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويشارك في تقديم محاضرات الدورة نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال التعليم والتطوير الفني في كرة القدم، يتقدمهم البلجيكي كريس فاندر هجين، رئيس التعليم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبلحسن مالوش، المحاضر الخبير في «الفيفا»، والإماراتيان جمال الحساني، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، وعبد المجيد النمر، المحاضر المعتمد لدى الاتحاد القاري.

وتضم قائمة المدربين المشاركين في الدورة عددًا من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، من بينهم الإسباني أندريس إنييستا، والإيطالي لوكا أنتونيـني، والبرازيلي رودريغو مينديز، والبرتغالي باولو جورجي، إلى جانب اللاعبين الإماراتيين السابقين، منهم إسماعيل مطر، وخميس إسماعيل، ونواف الدرمكي، وداوود البلوشي، والمصري أيمن الرمادي والمغربي سعيد شخيت، في خطوة تعكس تنوع الخبرات الكروية المشاركة في البرنامج واهتمامها بتطوير المسار المهني في مجال التدريب.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور الفنية والإدارية والقيادية، أبرزها إدارة المباريات وقراءتها وتحليلها، وكيفية التعامل مع النجوم والطواقم الفنية والإدارية، والتواصل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات، والقيادة في كرة القدم.

وتهدف هذه المحاور إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية للمدربين، وتعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف المواقف والتحديات التي تفرضها كرة القدم الحديثة، بما يواكب متطلبات العمل في الأندية والمنتخبات الوطنية وفق معايير الاحتراف الآسيوي والدولي.