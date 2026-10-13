العين يواصل تفوقه الآسيوي ويمطر شباك القوة الجوية العراقي بالأربعة

حقق نادي العين فوزاً عريضاً على مضيفه فريق نادي القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-1 على ملعب استاد البصرة الدولي لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة ليعتلي الصدارة برصيد 6 نقاط وسجل أهداف «الزعيم» كل من البخاندرو كاكو «ق 13» وسعد الروسان، بالخطأ في مرماه «ق 18» والحسين رحيمي، هدفين «ق 23، 42»، بينما سجل للقوة الجوية محمد جواد «ق 88»

بهذا الفوز أكد ممثل الإمارات جاهزيته العالية وعزمه على الذهاب بعيدا في المسابقة القارية بعد أن استهل مشواره في الجولة الأولى بانتصار برباعية على النصر السعودي وفي المقابل، عمقت هذه الهزيمة القاسية من جراح فريق القوة الجوية العراقي، الذي تجرع خسارته الثانية على التوالي في البطولة، ليبقى بلا رصيد من النقاط بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام نيفتشي الأوزبكي

فرض فريق العين أفضلية مطلقة وسيطرة كاملة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، حيث تسيد أرضية الملعب بأسلوبه الهجومي الضاغط، وسط ارتباك واضح وتراجع دفاعي تام من جانب أصحاب الأرض، ولم تقتصر هذه السيطرة على الاستحواذ والتحكم في ريتم المباراة فحسب، بل تُرجمت إلى نجاعة هجومية مرعبة أسفرت عن مهرجان من الأهداف بدأه كاكو، قبل أن يضاعف النتيجة هدف عكسي سجله المدافع سعد الروسان بالخطأ في مرماه، وواصل ممثل الإمارات عزفه المنفرد، ليعزز الحسين رحيمي التقدم بهدف ثالث وأردفه برابع وسط عجز هجومي لنادي القوة الجوية العراقي الذي فشل في تشكيل أي خطورة باستثناء تسديدة واحدة على مرمى خالد عيسى لينتهي الشوط الأول بتقدم العين برباعية نظيفة.

وتابع العين تفوقه الميداني في الشوط الثاني وسجل سفيان رحيمي، هدفا في وقت مبكر من هذا الشوط لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو، وعاني حارس الفريق العراقي محمد صالح، ودفاعه من الضغط الهجومي المتصل للفريق البنفسجي، وفي الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط نشطت ألعاب أصحاب الأرض وتعددت محاولاتهم للوصول إلى مرمى العين ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحهم بعد أن لامست الكرة يد المدافع يحيى بن خالق، لكن محمد جواد أضاع ركلة الجزاء بعد أن أصطدمت تسديدته بأسفل العارضة ثم أبعدها الحارس خالد عيسى قبل أن يعود اللاعب محمد جواد نفسه ليعوض اهداره لركلة الجزاء ويسجل هدف الفريق العراقي الوحيد,