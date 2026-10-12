الوصل يتعثر أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

تعثر الوصل للمرة الثانية توالياً في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر من ضيفه الأهلي السعودي حامل اللقب 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد زعبيل بدبي ضمن منافسات الجولة الثانية.

وافتتح الأهلي التسجيل عبر مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 20، قبل أن يدرك بيدرو ماليرو التعادل للوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+3»، لكن فرانشيسكو ترينكاو أعاد التقدم للفريق السعودي في الدقيقة 58 وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.

وكان الوصل استهل مشواره في البطولة بخسارة أمام القادسية السعودي 1-2، فيما تعادل الأهلي مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في الجولة الافتتاحية.

دخل الوصل المباراة بقوة، فارضاً ضغطاً مبكراً على دفاع الأهلي السعودي، ونوّع محاولاته الهجومية بين الأطراف والاختراق من العمق، ليصنع عدة فرص للتسجيل خلال ربع الساعة الأول عبر سياكا وخيمينيز وأدريلسون، من دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

وخلافاً لمجريات اللعب، كاد الأهلي يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة نفذها إدوارد سبيرتسيان ببراعة، لكن حارس الوصل دينكو هوركاش تألق في إبعادها إلى ركنية، استغلها القائد البرازيلي روجر إيبانيز ليمنح الفريق السعودي التقدم برأسية متقنة في الدقيقة 20.

وحاول الوصل إدراك التعادل سريعاً، لكنه اصطدم بدفاع أهلاوي منظم نجح في الحد من خطورته، فيما اعتمد الفريق السعودي على الهجمات المرتدة التي شكلت تهديداً لمرمى أصحاب الأرض.

وألغى الحكم هدفاً للوصل سجله أدريلسون سيلفا بداعي التسلل، قبل أن ينجح بيدرو ماليرو في إدراك التعادل بتسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+3»، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية بعدما كان الأهلي قريباً من إنهاء الشوط متقدماً.

شهدت بداية الشوط الثاني تراجعاً نسبياً في أداء الوصل، استغله الأهلي السعودي لاستعادة تقدمه، بعدما نجح نجمه البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 وكاد «الإمبراطور» يدرك التعادل بعد ست دقائق، لكن أدريلسون أهدر فرصة محققة بعدما ارتطمت كرته بالقائم في الدقيقة 63.

وأجرى البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل تغييرات هجومية سعياً لإدراك التعادل، لكن فريقه عجز عن تعديل النتيجة، فيما عزز فراس البريكان تقدم الأهلي بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع «90+1».