«كيان شيدته سواعد المؤسسين».. جماهير الوصل تستحضر إرث الأجيال برسالة وفاء

رفعت جماهير الوصل «تيفو» حمل عنواناً رئيسياً «نادي الوصل»، وتحته رسالة جاء فيها «كيان شيدته سواعد المؤسسين.. الحفاظ عليه واجب اللاحقين»، خلال مواجهة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في مشهد اختزل عقوداً من الانتماء والوفاء.

ولم يكن «التيفو» مجرد لوحة زينت المدرجات، بل رسالة متعددة المعاني، استحضرت تاريخ النادي وما قدمته الأجيال المتعاقبة في بناء مكانته، ووضعت الجيل الحالي أمام مسؤولية الحفاظ على الإرث الذي تركه المؤسسون، في تأكيد أن الوصل ليس مجرد فريق لكرة القدم، بل كيان تتوارث الأجيال الانتماء إليه والدفاع عن هويته.

واكتسبت رسالة الجماهير بُعداً عاطفياً خاصاً في ظل ارتباط اسم الوصل بإرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي ارتبط اسمه بالنادي على مدى عقود، وكان أحد أبرز رموز مسيرته وصعوده إلى مكانة بارزة في الرياضة الإماراتية. ما أضفى على كلمات المدرجات دلالات تتجاوز حدود المنافسة ونتيجة المباراة.

وحملت عبارة «الحفاظ عليه واجب اللاحقين» تذكيراً بأن مسؤولية صون تاريخ النادي لا تقع على عاتق جيل بعينه، بل تتقاسمها الإدارات واللاعبون والجماهير، وأن الحفاظ على مكانة «الإمبراطور» لا يقتصر على حصد البطولات، بل يشمل حماية هويته وقيمه ومواصلة البناء على ما أنجزه السابقون.