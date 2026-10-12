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ملاعب الإمارات

منتخب الكرة المصغرة يواجه إنجلترا في افتتاح مونديال تحت 23 عاماً

وام

يفتتح منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة تحت 23 عاماً مبارياته أمام نظيره الإنجليزي غداً في بطولة العالم المقررة بكرواتيا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب المؤلفة من 14 لاعباً بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري صباح أمس إلى جزيرة «مالي لوشين» الكرواتية عبر مطار دبي الدولي، استعدادا لخوض المباريات المقررة، بعد مراحل متدرجة من الاستعدادات.

وستقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وسيخوض كل منتخب 4 مباريات لتتأهل المنتخبات من الأول إلى الرابع للدور نصف النهائي، كما سيشارك الحكم الدولي الإماراتي إبراهيم المرزوقي في إدارة مباريات البطولة.