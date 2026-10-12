النصر يستهل مشواره الخليجي بمواجهة الرفاع البحريني

يستهل النصر مشواره في دوري أبطال الخليج لكرة القدم بمواجهة ضيفه الرفاع البحريني، مساء اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً قطر القطري والزوراء العراقي.

ويتطلع النصر إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية ناجحة في البطولة، وحصد النقاط الثلاث التي تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل، في مجموعة تضم أربعة أندية تتنافس على بطاقتي العبور.

ويخوض «العميد» البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد مشاركاته في نسخ 1986 و1987 و2014 و2015 و2025، مستنداً إلى خبرته في المسابقة التي تُوج بلقبها عام 2014، سعياً إلى استعادة اللقب الخليجي بعد 12 عاماً من تتويجه الأول.

وتمثل المواجهة اختباراً أول لطموحات النصر في النسخة الجديدة، إذ يسعى إلى تجنب التعثر على أرضه قبل استكمال مبارياته في المجموعة، في محاولة للعودة إلى الأدوار الحاسمة والمنافسة على اللقب.