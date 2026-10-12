ميلوش: الحديث عن لقب «أبطال الخليج» سابق لأوانه.. هدفنا الفوز على الرفاع

أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، أن الحديث عن التتويج بلقب دوري أبطال الخليج لكرة القدم لا يزال سابقاً لأوانه، مشدداً على أن تركيز فريقه ينصب على تحقيق الفوز على الرفاع البحريني في المباراة التي تجمعهما مساء غدا الثلاثاء على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية

وقال ميلوش في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «من المبكر الحديث عن الألقاب، علينا التركيز على أدائنا وكيفية الفوز بالمباراة الأولى أمام الرفاع، فلا أحد يحسم لقب أي بطولة في أكتوبر أو نوفمبر».

وأضاف: «نخوض جميع المسابقات بهدف الفوز، سواء الدوري أو الكأس أو البطولات الخليجية، لكن التتويج لا يتحقق بتقديم مباراة جيدة واحدة، بل يتطلب المحافظة على مستوى ثابت أسبوعاً بعد آخر، واستثمار إمكانات الفريق بأفضل طريقة ممكنة».

وأوضح أن النصر يتطلع إلى الذهاب بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن فريقه أصبح جاهزاً لخوض المواجهة بعد عودة لاعبيه الدوليين، وعدم وجود إصابات في صفوفه.

وقال: «الأمر الأهم بالنسبة إلينا هو عودة اللاعبين الدوليين وعدم معاناتنا من أي إصابات، لذلك أعتقد أننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا وبدء مشوارنا في البطولة بأفضل طريقة ممكنة».

ورفض ميلوش المبالغة في سياسة تدوير اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات، مؤكداً أنه يفضل الاعتماد على التشكيلة الأفضل ما دام اللاعبون يتمتعون بالجاهزية البدنية.

وأوضح: «نسعى دائماً إلى إشراك أفضل تشكيلة ممكنة، ولن نجازف بأي لاعب إذا كانت هناك شكوك بشأن جاهزيته أو احتمال تعرضه للإصابة، لكنني لا أرى ضرورة لإراحته إذا كان يشعر بأنه في حالة جيدة».

وأضاف: «ربما يكون خوض 40 مباراة في الموسم أمراً جديداً نسبياً في هذه المنطقة، لكنه أمر طبيعي في دوريات أخرى تخوض فرقها 50 أو حتى 60 مباراة. لا أعتقد أن عدد المباريات يمثل مشكلة كبيرة، خصوصاً مع تحسن الطقس».

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان من أبرز العوامل التي تسببت في إرهاق اللاعبين خلال الفترة الماضية، معتبراً أن تحسن الطقس سيساعدهم على التعامل بصورة أفضل مع ضغط المباريات.

وتابع: «إذا كان اللاعب جاهزاً بدنياً ويشعر بأنه في حالة جيدة، فعليه أن يلعب. لست من المدربين الذين يفضلون إجراء تغييرات كثيرة على التشكيلة».

وعن منافسه البحريني، أكد ميلوش أن الرفاع من أبرز الأندية في بلاده، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للنصر تابع مبارياته منذ معرفة نتيجة القرعة.

وقال: «الرفاع أحد أفضل الأندية البحرينية، وقد تابعناه جيداً منذ أن عرفنا أننا سنواجهه. إنه فريق يقدم كرة قدم جيدة، ويفضل الاستحواذ واللعب الهجومي، ويمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات عالية، وبعضهم قادر على اللعب بسهولة في الدوري الإماراتي».

وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع المباراة، مضيفاً: «علينا استغلال نقاط قوتنا والحد من خطورة المنافس، لأن جميع الفرق المشاركة تطمح إلى الفوز بالبطولة».

وختم بالتأكيد على إدراكه تطلعات جماهير النصر، قائلاً: «نحترم انتظار جماهيرنا للألقاب، ونأمل أن ننجح في إنهاء هذا الانتظار وإسعادها في نهاية الموسم».