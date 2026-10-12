شباب الأهلي في اختبار آسيوي ناري أمام الاتحاد بدوري النخبة



يحل شباب الأهلي ضيفاً على نادي الاتحاد السعودي، في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين في الساعة العاشرة والربع من مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026-2027، في اختبار قوي يسعى خلاله «الفرسان» إلى مواصلة انطلاقتهم الناجحة وحصد فوزهم الثاني توالياً، فيما يتطلع الاتحاد إلى تعويض تعثره في الجولة الافتتاحية واستعادة نغمة الانتصارات أمام جماهيره.



تعزيز النتيجة

يدخل شباب الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره القاري بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل على استاد راشد، حمل توقيع يوري سيزار، ليحصد أول ثلاث نقاط ويؤكد طموحه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16، ويأمل «الفرسان» في استثمار بدايته الإيجابية وتقديم أداء متوازن أمام منافس يضم مجموعة من الأسماء البارزة، مع ضرورة الاستفادة من الفرص وعدم منح أصحاب الأرض المساحات التي تساعدهم على فرض إيقاعهم.



وفي المقابل، اكتفى الاتحاد بالتعادل 1-1 مع الشمال القطري في الجولة الأولى، بعدما أنقذ جورجينيو فينالدوم الفريق السعودي بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل على نقطة واحدة، ويصبح مطالباً بتحقيق الفوز على أرضه لتجنب فقدان المزيد من النقاط في مرحلة الدوري.



ويمتلك الاتحاد، المتوج بلقب البطولة الآسيوية مرتين، مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والإمكانات الفنية العالية، ما يجعله منافساً صعباً، خصوصاً في جدة، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن التعثر مجدداً سيضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل، وهو ما يفرض عليه الدخول بتركيز أكبر منذ الدقائق الأولى.



وعلى الجانب الآخر، يعول شباب الأهلي على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب قدرات لاعبيه في الخط الأمامي، من أجل التعامل مع الضغط المتوقع من الاتحاد، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.



تباين الطموحات

كما تتجه الأنظار إلى استاد جاسم بن حمد في الدوحة في الساعة الثامنة من مساء غداً الثلاثاء أيضاً بتوقيت الإمارات، حيث يستضيف السد القطري نظيره الهلال السعودي في مواجهة من العيار الثقيل، في لقاء تتباين خلاله الطموحات بين صاحب الأرض الساعي إلى تعويض خسارته القاسية في الجولة الافتتاحية، والضيف الذي يتطلع إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري.



وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للفريقين، اللذين سبق لهما التتويج بالبطولة الآسيوية، إذ يدخل السد اللقاء تحت ضغط ضرورة التعويض، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، في نتيجة شكلت ضربة مبكرة لطموحات الفريق القطري، الذي يسعى إلى استعادة توازنه القاري، بعدما قدم مستويات جيدة على الصعيد المحلي.



ويأمل السد أن يستعيد صورته المعهودة، وأن يستثمر عاملي الأرض والجمهور للخروج بالنقاط الثلاث، التي من شأنها إعادة الثقة إلى لاعبيه وإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16، خاصة أن أي تعثر جديد سيزيد من صعوبة مهمته في الجولات المقبلة من مرحلة الدوري.



ولكن مهمة الفريق القطري لن تكون سهلة أمام الهلال، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على الغرافة القطري بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد طموحه في مواصلة المنافسة على اللقب، الذي يسعى إلى استعادته بعدما كان آخر تتويج له عام 2021.



ويدخل الهلال المواجهة مدركاً أن الفوز خارج أرضه سيمنحه دفعة مهمة في بداية مشواره القاري، خصوصاً أن الفريق السعودي أنهى مرحلة الدوري متصدراً ترتيب منطقة الغرب في النسختين الماضيتين، لكنه لم يتمكن من ترجمة ذلك إلى تتويج، بعدما انتهى مشواره في كلتا النسختين قبل بلوغ الهدف النهائي.



وفي المقابل، يدرك السد أن الفوز على منافس بحجم الهلال سيكون أفضل وسيلة لتجاوز آثار خسارة الجولة الأولى، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام الاستقلال، ورفع مستوى التركيز الدفاعي، إلى جانب استثمار الفرص الهجومية بصورة أكثر فاعلية.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً بين رغبة السد في فرض شخصيته على أرضه، وقدرة الهلال على التعامل مع ضغط المنافس والتحكم في إيقاع اللعب، في مواجهة لا تقتصر أهميتها على النقاط الثلاث، بل تمتد إلى استعادة الثقة وتأكيد الجاهزية للمراحل الحاسمة من المنافسة.



ومن المقرر ان تقام الجولة الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي في اليوم الأول نيفتشي مع الاتحاد، والعين مع تراكتور، والأهلي السعودي مع الغرافة، والقادسية السعودي مع السد، والنصر السعودي مع الوصل، والقوة الجوية مع باختاكور، فيما يواجه شباب الأهلي ضيفه الاستقلال الإيراني في دبي يوم 27 أكتوبر، ويلتقي الشمال مع الهلال في الخور.



ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2027، فيما تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية