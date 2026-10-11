إيفيتش مدرب العين: نحترم بطل العراق وهدفنا النقاط الثلاث

أعرب المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، عن تقديره لفريق نادي القوة الجوية العراقي، مؤكداً أن مواجهة بطل العراق على أرضه ووسط جماهيره تمثل اختباراً حقيقياً يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، وأوضح أن فريقه لم يحضر إلى البصرة لمجرد المشاركة، بل بهدف محدد وخيار وحيد هو العودة بنقاط المباراة الثلاث، مشدداً على أن التحضيرات التي سبقت اللقاء ركزت على معالجة الأخطاء السابقة وضمان تقديم أفضل مستوى فني ممكن يليق باسم النادي.

ويحل العين ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي القوة الجوية العراقي، الاثنين، على ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا، ويأمل في متابعة نتائجه القوية بعد فوزه العريض بالجولة الأولى على النصر السعودي بأربعة أهداف.

وعن تباين نتائج العين في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد خسارتين وتعادل، أوضح المدرب الصربي أن هذه المسابقة تُقام أساساً خلال فترات التوقف الدولي، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة استراتيجية مهمة لإشراك وتجريب العناصر التي لم تحصل على دقائق لعب كافية في التشكيل الأساسي، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الوقوف على جاهزية كل اللاعبين المقيدين بالقائمة، وتقييم مدى قدرتهم على تقديم الدعم الفني للمجموعة في الفترات الحاسمة من الموسم، لا سيما أن الفريق تنتظره ثلاث مواجهات متبقية في المسابقة، وقال: «نحن نعلم تماماً الحسابات والنقاط المطلوبة لتأمين العبور إلى الدور المقبل».

من جانبه، تحدث النمساوي الدولي فالنتينو لازارو، مؤكداً على صعوبة اللقاء وأهميته البالغة في مشوار الفريق القاري وأكد لازارو أنهم يحترمون تاريخ القوة الجوية وطموحاته، خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة في مدرجات البصرة، وأوضح أن التحضيرات الميدانية سارت بطريقة مثالية، مؤكداً: «الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وتركيزنا منصبّ بالكامل على تنفيذ التوجيهات الفنية للمدرب فوق أرضية الملعب، والعمل كمجموعة متماسكة لفرض أسلوبنا والعودة بالعلامة الكاملة لإسعاد جماهير الزعيم».