الوصل يستضيف الأهلي في «النخبة» الآسيوية.. والعين يتطلع لتأكيد انطلاقته القوية



تتجه الأنظار الإماراتية غداً الاثنين، إلى مواجهتين مهمتين في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2026-2027، حيث يستضيف الوصل نظيره الأهلي السعودي، حامل اللقب، على استاد زعبيل في دبي بالساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يحل العين ضيفاً على القوة الجوية العراقي في استاد البصرة الدولي بالساعة العاشرة والربع، بطموحات متباينة بين تعويض التعثر وتعزيز الانطلاقة القوية.



يدخل الوصل مواجهته أمام الأهلي بحثاً عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية السعودي بنتيجة 1-2، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه وحصد أولى نقاطه في البطولة.



في المقابل، يسعى الأهلي إلى تحقيق فوزه الأول، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع باختاكور الأوزبكي، وأنقذه فراس البريكان بهدف في الوقت بدل الضائع، ليحافظ على آماله في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، والسعي إلى إنجاز غير مسبوق بإحراز البطولة للمرة الثالثة على التوالي.



فيما يخوض العين اختباراً خارج أرضه أمام القوة الجوية، بعدما استهل مشواره بانتصار لافت على النصر السعودي برباعية نظيفة، وضعه في صدارة ترتيب منطقة الغرب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام خمسة فرق أخرى حققت الفوز في الجولة الأولى.



يتطلع «الزعيم» إلى البناء على هذا التفوق ومواصلة حصد النقاط، بينما يدخل منافسه العراقي المواجهة تحت ضغط التعويض، عقب خسارته أمام نيفتشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.



تحمل مواجهة العين مؤشرات إيجابية للفريق الإماراتي، الذي أظهر فعالية هجومية لافتة أمام النصر، بعدما سجل أربعة أهداف من أصل سبع تسديدات على المرمى، رغم تفوق منافسه في الاستحواذ. في حين يحتاج القوة الجوية إلى استعادة الثقة وتصحيح مساره، بعدما عانى نتائج متواضعة محلياً، إذ لم يحقق سوى انتصارين في تسع مباريات، ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة إليه.



وتشهد مباريات الاثنين أيضاً لقاء باختاكور الأوزبكي مع القادسية السعودي في طشقند، وتراكتور الإيراني مع الشمال القطري في مسقط، والغرافة القطري مع الاستقلال الإيراني في الريان، والنصر السعودي مع نيفتشي الأوزبكي في الرياض.



ويبحث النصر عن رد فعل قوي بعد خسارته الثقيلة أمام العين برباعية نظيفة، وهي نتيجة عادل بها أكبر فارق خسارة له على الصعيد القاري، فيما يدخل نيفتشي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على القوة الجوية بهدف دون مقابل.



ويتطلع النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى إثبات أن تعثره في الجولة الأولى لم يكن سوى كبوة عابرة، والعودة إلى سباق المنافسة على اللقب القاري.



كما يسعى القادسية إلى مواصلة انطلاقته الناجحة بعد فوزه على الوصل 2-1، عندما يواجه باختاكور الذي خرج بنقطة من مباراته أمام الأهلي، ويأمل الفريق السعودي، بقيادة مدربه بريندان رودجرز، في تحقيق انتصاره الثاني، بينما يستند الفريق الأوزبكي إلى الأداء الذي قدمه أمام حامل اللقب، رغم ضياع الفوز منه في الدقائق الأخيرة.



وفي مواجهة تراكتور والشمال، يبحث الفريق الإيراني عن التعويض بعد خسارته أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل، بينما يأمل الفريق القطري في تحويل الأداء الجيد الذي قدمه أمام الاتحاد السعودي إلى انتصار أول، بعدما تعادل معه 1-1، عقب هدف التعادل الذي سجله جورجينيو فينالدوم في الوقت بدل الضائع، ليحرم الشمال من فوز تاريخي في ظهوره الأول بالبطولة.



أما الغرافة، فيسعى إلى تجاوز خسارته أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-2، عندما يستضيف الاستقلال الإيراني، الذي قدم بداية قوية بفوزه على السد القطري بثلاثية نظيفة، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة.



وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء، بمواجهتين تجمعان السد القطري مع الهلال السعودي في الدوحة، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي في جدة، حيث يسعى الهلال إلى مواصلة مشواره القوي، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى البناء على فوزه في الجولة الأولى، وتعزيز رصيده قبل استكمال منافسات مرحلة الدوري.



ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن تتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2027، فيما تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.