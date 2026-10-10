عوانة: أمنيتي تحقيق بطولة مع بني ياس

أكد فواز عوانة، لاعب بني ياس، أن أمنيته قبل الاعتزال تحقيق بطولة مع السماوي ، مشيراً إلى أنه لم يفكر بعدُ بشأن موعد اعتزاله، وأن تركيزه هذا الموسم ينصب على مساعدة الفريق على تجاوز الوضع الحالي في الدوري.

وكشف عوانة، أن السيناريو يتكرر أمام النصر بعد التقاء الفريقين في النسخة الماضية من بطولة أغلى الكؤوس، مؤكداً أن المنافس يعد من الفرق الكبيرة والذي يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، لافتاً إلى أن مباريات الكؤوس وخروج المغلوب تحتمل جميع السيناريوهات، وأن الفريق الأكثر تركيزاً والأقل ارتكاباً للأخطاء سيكون الأقرب إلى التأهل لدور الثمانية.

فأل خير

وأضاف أن بني ياس نجح في بلوغ دور الثمانية في النسخة الماضية، معرباً عن أمله في أن يكون الملعب فأل خير على الفريق مجدداً، وأن يحالفه التوفيق في تجاوز المواجهة.

وأوضح أن الطموح في بطولة كأس رئيس الدولة حق مشروع لجميع الفرق، نظراً إلى مكانتها واسمها الغالي، مؤكداً تطلع بني ياس إلى الوصول إلى النهائي، مع ضرورة عدم استباق الأحداث والتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، بدءاً بالتركيز على مواجهة النصر، ثم انتظار قرعة دور الثمانية حال التأهل.

مدرب مواطن

وأشاد عوانة بالأجواء الحالية للفريق بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، مؤكداً أن بني ياس يقدم مستويات ممتازة منذ توليه المهمة، وأن اللاعبين يطبقون أفكاره، معرباً عن أمله في استمرار الأداء الذي قدمه الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة وتحقيق نتائج إيجابية.