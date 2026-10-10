بطل العالم الأرجنتيني غوميز ينضم إلى فورت فيرتوس الإماراتي



انضم الأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميز، المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نادي فورت فيرتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027 بعد فسخ عقده مع بادوفا الإيطالي.

ويخوض غوميز (38 عاماً) تجربة جديدة في الملاعب الإماراتية، بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في أوروبا، حيث دافع عن ألوان كاتانيا وأتالانتا الإيطاليين وإشبيلية الإسباني، قبل انتقاله إلى بادوفا.

ويُعد غوميز أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على أتالانتا، إذ حمل شارة قيادته وقاده إلى تحقيق نتائج لافتة محلياً وقارياً، أبرزها بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية في يناير 2021، ويتوج معه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2023.

وكان اللاعب الأرجنتيني ضمن تشكيلة منتخب بلاده المتوجة بمونديال قطر 2022، بقيادة ليونيل ميسي، كما أحرز لقب كوبا أمريكا عام 2021.

وتعرض غوميز للإيقاف لمدة عامين، بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات، إثر فحص خضع له في نوفمبر 2022 قبل أن يعود إلى الملاعب.

ويعكس تعاقد فورت فيرتوس مع غوميز تنامي حضور اللاعبين أصحاب التجارب الأوروبية البارزة في أندية الهواة بالدوري الإماراتي.