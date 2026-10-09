دوغلاس كوستا لـ«البيان»: البرازيل بحاجة إلى جيل جديد للفوز بكأس العالم



أكد النجم البرازيلي دوغلاس كوستا، المنضم حديثاً إلى نادي الاتفاق الإماراتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أن منتخب بلاده بحاجة إلى تجديد دمائه وبناء جيل جديد قادر على استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ عام 2002، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب العالمي أصبحت أكثر صعوبة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المنتخبات الأخرى خلال السنوات الماضية.

وقال كوستا، الذي سبق له الدفاع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرازيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن منتخب بلاده يملك الإمكانات التي تؤهله للعودة إلى منصة التتويج، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف: «البرازيل بحاجة إلى التجديد ومنح الفرصة لجيل جديد من اللاعبين، وعلينا تطوير مستوانا بشكل كبير. لدينا أربع سنوات للعمل والتحسن، وأعتقد أننا سنكون جاهزين لكأس العالم المقبلة. المنتخب البرازيلي بخير، ويملك دائماً القدرة على المنافسة على اللقب».

وشدد كوستا على أن استعادة البرازيل أمجادها العالمية لا تتوقف على تطور مستواها فحسب، بل ترتبط أيضاً بالتقدم الذي حققته بقية المنتخبات، موضحاً: «البرازيل قادرة دائماً على الفوز بكأس العالم، لكن المنتخبات الأخرى تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر قوة. الأمر لا يتعلق فقط بالطريقة التي نلعب بها، بل أيضاً بالتطور الذي حققه منافسونا».

واستبعد اللاعب البرازيلي ظهور نجوم جدد بمكانة مواطنيه رونالدو نازاريو ورونالدينيو، اللذين تركا بصمة استثنائية في تاريخ كرة القدم العالمية، معتبراً أن المقارنة بين الأجيال ليست ضرورية، وأن الأهم هو دعم اللاعبين الحاليين ومنحهم الثقة.

وقال: «لا أعتقد أننا سنرى لاعبين مثل رونالدو ورونالدينيو مجدداً. إنهما أسطورتان، ولا أظن أن ذلك سيتكرر. علينا الاستمتاع باللاعبين الموجودين حالياً، وأن نأمل في قدرتهم على إعادة لقب كأس العالم إلى البرازيل».

وعن تجربته الجديدة في الإمارات، أعرب كوستا عن سعادته بالانضمام إلى الاتفاق، مؤكداً أنه يتطلع إلى الاستمتاع بكرة القدم والمساهمة في إسعاد الجماهير خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية.

وأوضح: «بصراحة، لم أتمكن بعد من متابعة الكثير من المباريات لأنني وصلت حديثاً، لكن لدي بعض الأصدقاء الذين يلعبون في المنتخب الإماراتي، ومن بينهم كايو. لم أشاهد المباراة النهائية لكأس الخليج، لكنني سعيد بما سمعته عن تطور كرة القدم هنا، وسعيد بأن أكون جزءاً من هذا التطور، وهو أحد الأمور التي كنت أبحث عنها».

واستعاد كوستا ذكرياته مع الأندية الأوروبية الكبرى والمنتخب البرازيلي، مشيراً إلى أن مسيرته كانت حافلة بالمحطات التي ستظل راسخة في ذاكرته.

وقال: «لدي الكثير من الذكريات الجميلة مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس والمنتخب البرازيلي، خصوصاً المشاركة في كأس العالم. إنها لحظات ستبقى دائماً في ذهني، لكن هدفي الآن هو الاستمتاع بكرة القدم ونشر السعادة هنا».