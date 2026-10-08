الوصل يعزز صدارته لكأس «أديب».. وشباب الأهلي يحقق فوزه الأول والعين يواصل نزيف النقاط

شهد اليوم الافتتاحي للجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، تعزيز الوصل لصدارته بالفوز على خورفكان 2-1، وتحقيق النصر فوزاً كبيراً على حتا 4-1، وتسجيل شباب الأهلي أولى انتصاراته في النسخة الحالية، على حساب يونايتد 2-1، فيما واصل العين نزيف النقاط بالتعادل مع كلباء 2-2.

وفاز الوصل على مضيفه خورفكان 2-1، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وسجل لخورفكان ريلانو ساركي في الدقيقة 57، وللوصل مهدي طارمي وسفيان بوفتيني في الدقيقتين 77 و90+4، ورفع الوصل رصيد إلى 9 نقاط وعزز صدارته لجدول الترتيب، بينما ما يزال رصيد خورفكان خالياً من النقاط في المركز الرابع عشر والأخير.

وفي استاد آل مكتوم، حقق النصر فوزاً كبيراً على ضيفه حتا 4-1، ليرفع «العميد» رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني مؤقتاً، وبقي حتا عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وسجل للنصر كيفين أرديلا هدفين في الدقيقتين 32 و64، وأضاف غيث وهابي، لاعب حتاالهدف الثالث للنصر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66، ورامون ميريز في الدقيقة 83، وأحرز هدف حتا بيرنارد فاي في الدقيقة 30.

وتغلب شباب الأهلي على ضيفه يونايتد 2-1، على استاد راشد، وسجل هدفي «الفرسان» محمد جمعة المنصوري وبرونو كاسكاردو في الدقيقتين 7 و68، وأحرز المهدي موهوب هدف يونايتد في الدقيقة 88. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد يونايتد عند 3 نقاط في المركز التاسع.

على استاد هزاع بن زايد، تعادل العين وضيفه كلباء 2-2، ليحصل «الزعيم» على أول نقطة له في البطولة ويحتل المركز العاشر، مقابل 4 نقاط لكلباء في المركز السابع. سجل هدفي العين الحسين رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 43، وإليخاندرو روميرو في الدقيقة 85، وأحرز سامان قدوس ونجامين تيتيه هدفي كلباء في الدقيقتين 47 و62.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة الجمعة بإقامة ثلاث مباريات، تنطلق اثنتان منها في الساعة 17:10، حيث يستضيف عجمان فريق بني ياس على استاد راشد بن سعيد، ويلتقي الوحدة وضيفه الظفرة على استاد آل نهيان، فيما تتجه الأنظار في الساعة 19:45 إلى قمة الجولة التي تجمع الشارقة والجزيرة.