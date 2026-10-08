النصر يقسو على «الإعصار» برباعية

فاز النصر على ضيفه حتا بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، رفع العميد رصيده إلى 7 نقاط ، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند نقطة واحدة.

فرض النصر سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 80% خلال نصف الساعة الأولى، من دون أن يترجم أفضليته إلى فرص حقيقية للتسجيل. وفي المقابل، نجح حتا، رغم غياب خطورته الهجومية، في مباغتة أصحاب الأرض وافتتاح التسجيل عبر بيرنارد فاي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، لكن النصر أدرك التعادل سريعاً بواسطة كيفن أغوديلو بعد دقيقتين فقط «ق 32».

وكثّف النصر ضغطه الهجومي بعد إدراك التعادل، وخلق العديد من الفرص، لكنه أخفق في استثمارها لإضافة هدف ثانٍ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وواصل النصر اندفاعه الهجومي في الشوط الثاني، مقابل تراجع حتا إلى الدفاع واعتماده على الهجمات المرتدة. وبعد سلسلة من الفرص المهدرة، نجح «العميد» في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يعزز تقدمه بعد أربع دقائق، إثر هجمة قادها عبدالله توريه من الجهة اليسرى، أنهاها بتسديدة حاول مدافع حتا غيث وهابي إبعادها، لكنه حوّل الكرة بالخطأ إلى داخل مرماه « ق 66»، وأضاف رامون ميريز الهدف الرابع في الدقيقة 83، مؤكداً التفوق الواضح للعميد على مجريات المباراة.