فايس: فوز شباب الأهلي على يونايتد دفعة قوية قبل المواجهة الآسيوية

أكد فايس، لاعب شباب الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية بدنية وذهنية كبيرة، في ظل ضغط المباريات والاستحقاقات المتتالية، خصوصاً مع اقتراب المواجهات الآسيوية.

وقال فايس: «لدينا جدول مزدحم للغاية في الفترة المقبلة، ومع اقتراب مباريات دوري أبطال آسيا، كان من المهم جداً بالنسبة لنا أن نحقق الفوز في هذه المباراة، لأن الانتصارات تمنح الفريق دفعة قوية قبل خوض الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «ندرك حجم الضغط الذي تفرضه كرة القدم، خصوصاً مع خوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة، وأمامنا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد السعودي، وبعدها سنعود إلى دبي لخوض مباراة أخرى، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك بعض الإرهاق أو الحمل الزائد على اللاعبين، لكن علينا أن نكون مستعدين لهذا التحدي».

وتابع: «نحن جاهزون بدنياً وذهنياً لخوض هذه المباريات، وأمامنا المزيد من المباريات، وأعتقد أن كل لاعب يريد المشاركة في مثل هذه المواجهات، ولذلك علينا أن نحافظ على تركيزنا وأن نواصل العمل بالطريقة نفسها، مع التعامل مع كل مباراة على حدة».

وعن تأثير الهدف الأول في أداء شباب الأهلي، أوضح فايس: «بالتأكيد، الهدف الأول ساعدنا كثيراً ومنحنا الثقة، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، وبعد تسجيل الهدف ربما تراجعنا إلى الخلف أكثر مما ينبغي في بعض الفترات، لكن هذا أمر طبيعي، خصوصاً أن الفريق المنافس يمتلك لاعبين جيدين وقادرين على تشكيل الخطورة».

وأشاد فايس بالتماسك الدفاعي لفريقه، قائلاً: «أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد للغاية، وكنا متحدين ومتماسكين طوال المباراة، وهذه واحدة من نقاط القوة والصفات المهمة في شباب الأهلي، وعندما نلعب بهذه الروح ونبقى معاً داخل الملعب، فإن ذلك يمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق النتائج التي نريدها».

واختتم فايس حديثه بتأكيد أهمية مواصلة العمل والتركيز في المرحلة المقبلة، قائلاً: «علينا الآن أن نستعد للمباريات القادمة، ونحافظ على جاهزيتنا بدنياً وذهنياً، لأننا نعرف أهمية المرحلة التي ندخلها، ونسعى إلى مواصلة الانتصارات».