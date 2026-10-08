تعادل العين وكلباء في الجولة الثالثة من كأس«أديب»

تعادل العين وضيفه كلباء 2-2 مساء اليوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الاسلامي «أديب»، وبذلك وضع العين أول نقطة في رصيده بعد خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية بينما رفع كلباء رصيده إلى أربع نقاط بفوز وتعادل، سجل للعين الحسين رحيمي من ركلة جزاء«ق 43»، وكاكو «ق 85»وسجل لكلباء سامان قدوس «ق 45+2» وبنجامين تيتيه «ق 62».

اتسم الشوط الأول بالندية والتكافؤ من حيث السيطرة والمحاولات، ورغم الأفضلية النسبية لكلباء، غابت الخطورة الفعلية بسبب الحذر الدفاعي والالتزام التكتيكي لكلا الفريقين، قبل أن تشتعل الإثارة في الدقائق الأخيرة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد لمسة يد على مدافع كلباء، ليتصدى للركلة الحسين رحيمي، وينفذها بنجاح في المرمى، بيد أن رد الضيوف جاء سريعاً بعد أربع دقائق فقط، عندما باغت سامان قدوس، حارس العين بتسديدة مخادعة استقرت في الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في الشوط الثاني نشطت الفاعلية الهجومية من الجانبين وكان كلباء هو المبادر هذه المرة بتسجيله لهدف ثاني بضربة رأسية رائعة من بنجامين تيتيه، وتعددت محاولات العين من أجل ادراك التعادل حتى تحقق له ذلك عن طريق البديل كاكو بتسديدة قوية، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أحداق أو فرص تذكر لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.