المنصوري وكاسكاردو يقودان شباب الأهلي لتجاوز يونايتد في كأس «أديب»

حقق شباب الأهلي فوزه الأول في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بتغلبه على ضيفه يونايتد 2-1، على استاد راشد، ضمن الجولة الثالثة، ليحصد ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 5 نقاط، فيما توقف رصيد يونايتد عند 3 نقاط.

ويدين «الفرسان» بالفضل في انتصارهم إلى محمد جمعة المنصوري وبرنو كاسكاردو بتسجيل هدفي المباراة في الدقيقتين 7 و68، بينما أحرز هدف يونايتد المهدي موهوب في الدقيقة 88.

بادر شباب الأهلي بالتسجيل مبكراً، بعدما استغل المنصوري هجمة سريعة، وحول كرة عرضية من الجانب الأيمن برأسه داخل الشباك، معلناً تقدم أصحاب الأرض بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

وبعد الهدف، تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية، وأتيحت لكل منهما أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة أو إدراك التعادل، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن المحاولات الهجومية.

وكان يونايتد الأقرب إلى التسجيل في أخطر فرص الشوط الأول، عندما ارتدت تسديدته من قائم مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 32، لتبقى النتيجة على حالها، ويحافظ «الفرسان» على تقدمهم ونظافة شباكهم حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الوقت الذي اندفع فيه يونايتد بحثاً عن هدف التعادل، وجه شباب الأهلي له ضربة جديدة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما استغل البديل برونو كاسكاردو أول لمسة له، وانفرد بالمرمى إثر تمريرة ساحرة من البديل الآخر سردار أزمون، الذي مرر الكرة بلمسته الأولى أيضاً، ليضع كاسكاردو الكرة في الشباك.

وجدد يونايتد محاولاته في الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق وتسجيل هدفه الأول، وكاد «الفرسان» أن يسجلوا الهدف الثالث، ولكن عارضة مرمى يونايتد ردت فرصة بيزيرا في الدقيقة 80، وقلص المهدي موهوب الفارق بتسجيل هدفاً ليونايتد في الدقيقة 88، ولكن الوقت لم يسعف فريقه للتعادل، بينما حافظ «الفرسان» على تقدمهم حتى صافرة النهاية، وحصدوا 3 نقاط ثمينة.