شراكة جديدة لشباب الأهلي تفتح آفاقاً لتجارب الجماهير والتفاعل المجتمعي

دبي - إيهاب زهدي

تواصل كرة القدم ترسيخ مكانتها إحدى أكثر الرياضات شعبية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من حضورها الواسع ومكانتها في المجتمع، أعلنت شركة الإمارات للبترول «امارات»، عن إبرام شراكة رعاية مع نادي شباب الأهلي، أحد أبرز أندية كرة القدم في الدولة.



وتعكس هذه الشراكة حرص «امارات» على دعم المنصات التي تجمع أفراد المجتمع، وتشجع مشاركة الشباب، وتعزز تواصلها مع مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع نادٍ يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وحضور رياضي راسخ.



شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والدكتور خالد الزاهد، المدير الإداري للنادي، وعبد اللطيف الصايغ، مستشار الإعلام والتسويق. إلى جانب برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «امارات»، وأحمد عبدالله الأهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي، ومحمد راشد محرزي، الرئيس التنفيذي لدائرة العمليات والشؤون اللوجستية.



وبموجب الشراكة، ستعمل «امارات» ونادي شباب الأهلي على توفير مجموعة من الفرص للتواصل مع جماهير كرة القدم والمجتمع على نطاق أوسع، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التسويقية والترويجية والرياضية.



وإلى جانب حضور العلامة التجارية، ستدعم الشراكة مجموعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تجمع بين الجانبين، بما يوفر فرصاً للتواصل مع الشباب والعائلات وجماهير كرة القدم من خلال برامج وفعاليات تشجع على المشاركة، وتعزز أنماط الحياة النشطة، وتسلط الضوء على دور الرياضة في جمع أفراد المجتمع.