الانضباط تغرم يونايتد 40 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، فرض غرامة مالية بإجمالي 40 ألف درهم على نادي يونايتد في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بواقع 30 ألف درهم لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي لعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي، و10 آلاف درهم لمخالفته لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامه بتحديث البيانات المكانية للنادي.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على كل من البطائح والظفرة بمبلغ 10 آلاف درهم لمخالفتهما لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامهما بتحديث البيانات المكانية للنادي.

ووجهت لجنة الانضباط توجيه عقوبة الإنذار لأندية العربي، خورفكان، جلف يونايتد، فورت فيرتوس، الحمرية، الإمارات، وبالم سيتي، لمخالفتهم لقرار لجنة الطب الرياضي، وعدم قيامهم بتحديث البيانات المكانية للنادي.