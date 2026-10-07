حمدان بن مبارك يثمن دعم القيادة الرشيدة لقطاع كرة القدم

ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام وقطاع كرة القدم على وجه الخصوص، وأكد أن الدعم السخي والمتواصل أسهم في تأهيل أجيال متعاقبة من الرياضيين المميزين، وقال معاليه: نحن ممتنون لهذا الاهتمام المستمر.

وأضاف معاليه: نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأندية ووسائل الإعلام الوطنية والجمهور والشركاء والرعاة ورجال الأعمال على دعمهم الكبير للمنتخب الوطني، ونهنئ المنتخب السعودي بلقب»خليجي 27«، وتبارك للاتحاد الخليجي لكرة القدم على النجاح التنظيمي للبطولة.

وكان المنتخب السعودي قد توج بطلاً لكأس «خليجي 27»، بعد فوزه على منتخبنا الوطني في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، في ختام البطولة التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع «الأخضر» رصيده إلى أربعة ألقاب خليجية.